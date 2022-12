Dopo aver analizzato quello che serve per capire come funziona questa piattaforma, è giusto anche scoprire come eliminare una proprietà dalla Search Console. Questo significa, ad esempio, che non vuoi più mantenere e analizzare un determinato sito Web.

Come responsabile di un portale puoi toglierlo dalla tua Search Console e puoi eliminare i privilegi a utenti a cui hai dato permesso di monitorare e amministrare le informazioni. Il processo per rimuovere una proprietà dalla Search Console è semplice:

Vai su search.google.com/search-console. Seleziona in alto a destra il sito Web in questione. Nella sidebar clicca sulla voce "Impostazioni".

Qui trovi una serie di informazioni che riguardano anche le statistiche del crawler, le scansioni e i servizi associati. In fondo alla pagina trovi il comando che ti consente di rimuovere il portale. Clicca sul pulsante e procedi per eliminare quel sito Web come proprietà della tua Search Console. In questo modo cancelli dall'elenco i nomi che non ti interessano.

La schermata per eliminare il sito Web dalla Search Console.

Altri aspetti da ricordare: se sei l'ultimo amministratore proprietario rimasto ed elimini un sito Web, gli utenti con privilegi ridotti non potranno accedere alla relativa Search Console.

Se non sei l'unico amministratore, l'azione riguarda solo il tuo profilo personale. D'altro canto un gestore con massimi privilegi può rimuovere l'accesso a qualsiasi utente.

Perché eliminare proprietà dalla Search Console?

Cosa cambia per te che sei il Webmaster di un sito Web e decidi di togliere i privilegi di questa piattaforma? Non puoi accedere più al pannello di controllo e non ricevi gli aggiornamenti di Search Console. Ovvero le notifiche che arrivano via posta elettronica.

Come disattivare notifiche email della Search Console.

Hai deciso di eliminare proprietà dalla Search Console solo per non avere queste comunicazioni? Puoi intervenire solo sul fronte dell'invio email bloccando la comunicazione unicamente per alcune proprietà. Basta andare in "Impostazioni utente" in alto a destra dove hai a disposizione due slot per disattivare le email e gli insight nella SERP di Google.

Attenzione al metodo di verifica per la Search Console

Ora hai disattivato una proprietà dalla Search Console ma per essere sicuro di aver definitivamente eliminato qualsiasi riferimento devi togliere anche eventuali script o file HTML caricato per la verifica iniziale. Se non esegui questo passaggio, non hai eliminato definitivamente ogni traccia residua di Google dal tuo sito Web. Ma c'è un aspetto positivo: quando vorrai ricollegare il sito Internet alla Search Console la verifica sarà immediata.