Una guida all'uso della Search Console di Google inizia dalla sua definizione e continua con una rapida carrellata degli utilizzi tipici di questo strumento valido sia per chi si occupa delle ottimizzazioni SEO più approfondite, sia per i Webmaster che devono semplicemente gestire un sito Internet e assicurarsi che tutto proceda nel miglior modo possibile.

Cos'è la Search Console di Google

Si tratta di un servizio disponibile online - raggiungibile all'indirizzo Internet search.google.com/search-console e accessibile creando un account Gmail - che permette ai Webmaster e ai SEO di conoscere le principali caratteristiche tecniche di un sito Web.

La schermata introduttiva della Search Console di Google.

Grazie a questa soluzione - ormai indispensabile per tutti i Webmaster - è possibile risolvere problemi e mettere in campo le strategie necessarie per migliorare il rendimento. Sia in termini di velocità che di posizionamento nelle pagine Web nei risultati di Google.

Quanto costa aprire un account?

Assolutamente niente. L'apertura di un account Search Console è gratuita e aperta a tutti i proprietari di siti Web, portali, e-commerce e blog. I requisiti per poter accedere al servizio: account Google che coincide con al creazione di un profilo Gmail e la proprietà del sito Web.

Quindi devi essere in grado di effettuare una delle modifiche necessarie per attestare la proprietà del sito Web. O dimostrare la possibilità di poter intervenire sul portale.

Devo essere per forza proprietario del sito Web?

Ogni account Search Console può avere fino a 1.000 proprietà. Questo significa che come amministratore posso gestire questo numero di siti Web. Per farlo non serve essere il proprietario.

Con la gestione della Search Console esiste la possibilità di dare privilegi ad altre persone sia come proprietario (verificato o delegato) che come utente con tutti i privilegi o con restrizioni.

A cosa serve la Search Console

La Search Console di Google ha come scopo la verifica dell'indicizzazione delle pagine Web e dell'intero indirizzo. Tramite questa piattaforma puoi avere la certezza dello stato di scansione e indicizzazione del sito Web, questo avviene attraverso il report che indica eventuali problemi ma anche grazie alla sezione dedicata alle statistiche di crawling.

Le statistiche di scansione della Search Console.

Questa è l'attività svolta dallo spider, il programma che scansiona le pagine Web. La definizione di Search Console ci permette di individuare un'altra funzione standard: analisi delle ricerche. Se vuoi scoprire con quali keyword si posiziona il tuo sito Web e come procedono i click ai vari risultati puoi utilizzare il rapporto dedicato a questa funzione.

Proprio come quello che consente di individuare la relazione tra impressioni e andamento dei segnali utili alla page experience. Da tempo la Search console permette di valutare con cura il lavoro di ottimizzazione dei Core Web Vitals indicando pagine lente, senza HTTPS e magari con problemi relativi all'ottimizzazione del sito Web da mobile.

Il report della Search Console dedicato all'HTTPS.

Altro report fondamentale della piattaforma dedicata alla risoluzione dei problemi? Di sicuro quello che ti permette di individuare tutti i link interni e in entrata (i famosi backlink SEO).

Per chiudere questa carrellata di funzioni base della Search Console di Google, ricordiamo che è qui che puoi individuare eventuali penalizzazioni da parte del motore di ricerca.

Solo per quelle manuali in cui c'è una comunicazione diretta dei quality rater al Webmaster: per le fluttuazioni relative all'aggiornamento di algoritmo la Search console è inutile.

Alternative: Bing Webmaster Tool

Per concludere questa rapida carrellata introduttiva con definizione della Search Console di Google bisogna anche valutare eventuali alternative. In realtà per gestire tutti gli aspetti utili alla gestione del sito Web in relazione a Google non esistono soluzioni differenti; piuttosto possiamo parlare di strumenti che viaggiano in parallelo come il Bing Webmaster Tool.

Importa le proprietà della Search Console su Bing.

Lo strumento appena citato svolge le stesse funzioni della Search Console ma sono rivolte all'ottimizzazione SEO per il motore di ricerca Bing e Yahoo!. Questo perché da diverso tempo i risultati di questi motori di ricerca sono speculari, nello specifico Yahoo! li prende da Bing.