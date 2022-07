C'è un grande bisogno di plugin Woocommerce per e-commerce WordPress. Può sembrare un controsenso perché hai già installato l'estensione per trasformare questo CMS dedicato al blogging in una struttura per vendere online. In realtà Woocommerce è un plugin particolare.

Questa estensione, oltre a modificare la struttura del CMS, funge anche da base per installare ulteriori add-on che servono ad attivare funzioni specifiche, avanzate.

Realizzare un e-commerce con WordPress - e in generale con qualsiasi piattaforma - non è facile. Per questo hai bisogno di strumenti specifici, come quelli che troverai in questa lista dedicata ai migliori plugin Woocommerce per attivare funzionalità al tuo negozio digitale.

Cosa sono le estensioni Woocommerce su WordPress

Rispetto ai classici plugin WordPress, le estensioni dedicate a Woocommerce sono delle funzionalità accessorie che servono a dare ulteriori funzioni a questo supporto per trasformare un sito Web creato con WordPress in uno shop online. Di base, il plugin Woocommerce ha già tutte le caratteristiche necessarie per attivare uno shop online funzionante.

Per non appesantire la struttura con dettagli che potrebbero essere superflui per molti utenti, si lascia alle estensioni (alcune gratuite, altre a pagamento) la possibilità di implementare alcuni aspetti. Come, ad esempio, pagamenti e spedizioni.

Come si installano le estensioni per lo shop

Per installare i plugin Woocommerce per e-commerce WordPress basta andare nello store ufficiale e scegliere quello che preferisci. Lo acquisti, se necessario, e lo scarichi su Desktop.

Ti ritrovi con un file .zip e questo vale anche se esegui il download dei plugin da terze parti, tipo siti Web specializzati in template ed estensioni per e-commerce come Codecanyon.

Poi basta andare nella sezione dei plugin del tuo account WordPress e cliccare sul tasto che trovi in alto, "Upload Plugin". Lo attivate e passate al setting per scegliere le varie opzioni.

Migliori Plugin Woocommerce per e-commerce

Dopo aver capito cosa sono e come installare le estensioni Woocommerce per trasformare WordPress in uno shop digitale, è utile capire quali sono i plugin indispensabili per questo lavoro. Ce ne sono diversi, adatti a ogni esigenza. Ecco una selezione non definitiva.

Yoast WooCommerce SEO plugin

Impossibile iniziare la lista dei migliori plugin Woocommerce per uno shop digitale senza considerare Yoast nella sua versione dedicata all'e-commerce.

Questo add-on, infatti, consente di ottimizzare i principali aspetti legati alla search engine optimization on-page. Vale a dire l'ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) che effettui sulle singole pagine Web.

Tra i diversi vantaggi che puoi ottenere con Yoast, oltre a poter modificare tag title e meta description, c'è la possibilità di inserire i dati strutturati per far apparire nella pagina dei risultati di Google l'anteprima dei prodotti, i prezzi e la disponibilità. Puoi ottimizzare anche la preview social delle schede prodotto e migliorare il lavoro delle categorie.

YITH WooCommerce Compare

Vuoi creare un'esperienza completa per permettere al pubblico di acquistare ciò che serve veramente?

Usa il plugin YITH WooCommerce Compare, un'estensione di Woocommerce che consente di confrontare i prodotti del tuo negozio digitale. Selezioni i beni che ti interessano e crea una tabella comparativa per definire le differenze tra i prodotti. Come funziona?

Lo scarichi e lo installi come tutti i plugin per Woocommerce. Puoi aggiungere un widget con l'elenco dei prodotti o dei link nella scheda che permette di raggiungere prodotti comparati.

Estensioni per i pagamenti elettronici

Lo sai che avere i migliori sistemi di pagamento su un e-commerce vuol dire migliorare l'esperienza utente (UX, user experience) e aumentare le probabilità di conversione?

Una scheda prodotto manchevole, che non offre tutte le opzioni, rischia di portare via i clienti verso altri portali. Per questo è indispensabile installare alcuni gateway di pagamento, i più richiesti sono Paypal e Stripe, ovvero il modo più semplice per accettare pagamenti online.

WooCommerce Advanced Shipping

Qual è l'ulteriore punto chiave per trasformare il tuo e-commerce in una macchina per convertire visitatori in acquirenti? Le spedizioni.

Anche in questo caso dobbiamo registrare una forte correlazione tra un'esperienza strutturata e gli acquisti: le persone vogliono scegliere come gestire le spedizioni e tu hai bisogno di un sistema in grado di orientare i prezzi in modo da poter abbassare o alzare - o addirittura eliminare - i costi.

Questo è possibile grazie a plugin come WooCommerce Advanced Shipping che consentono di creare le tariffe di spedizione in base alle condizioni che fanno comodo al tuo business. Grazie alla semplice interfaccia utente puoi impostare le condizioni di spedizione in base alle tue esigenze in modo da utilizzare l'attività di shipping come strumento di marketing.

Premium Live Chat Software for WooCommerce

Lo sai che gli e-commerce in grado di consentire all'utente di risolvere i problemi on-page hanno maggiori possibilità di mantenere la vendita sulla pagina di conversione?

Se non riesco a procedere nel check-out abbandono la scheda, per questo è importante avere un plugin come Premium Live Chat Software for WooCommerce che ti permette di attivare una schermata di interazione con l'utente che ha bisogno di te.

Checkout Field Editor (Checkout Manager)

Inutile dire che il passaggio di checkout è uno dei più delicati. Vuoi modificare le varie sezioni? Hai bisogno di un'estensione Woocommerce che offre la possibilità di aggiungere fino a 20 campi di pagamento personalizzati alla tua pagina di checkout del tuo negozio online.

Il nome da ricordare è Checkout Field Editor (Checkout Manager) uno dei migliori Plugin Woocommerce per e-commerce WordPress.

Il motivo è chiaro: da un'interfaccia semplice e facile da utilizzare puoi modificare uno degli elementi sostanziali per consentire al tuo business di emergere al meglio. Come? Ottimizzando la fase conclusiva di vendita.

Plugin Woocommerce per e-commerce WordPress

La lista dei possibili plugin WordPress da affiancare a Woocommerce è infinita. Scegli quelli adatti al tuo compito e ricorda che, in alcuni casi, conviene personalizzare con una linea di codice e non aggiungere un'estensione che potrebbe appesantire inutilmente il caricamento del sito Web.

Ricorda che la velocità è fondamentale per gli acquisti su Internet.