Vuoi realizzare un sito per vendere online perché questo è un settore che funziona, offre prospettive di monetizzazione e ti permette di lavorare da casa. Anche nel tempo libero. Oppure ti dà la possibilità di trasformare il tuo shop fisico in una vetrina online. Ecco perché è importante capire come realizzare un negozio digitale.

Ma quali sono i motivi che ti spingono a scegliere WordPress per creare un e-commerce?

Si tratta di una soluzione obbligata? No di certo ma è una delle più convenienti. Ecco una prima analisi dedicata a chi vuole approfondire le proprietà di questo CMS in relazione al proprio progetto di vendere online

.

Si tratta di un CMS semplice e potente

Questo è uno dei motivi principali che aiutano a capire perché usare WordPress per creare un e-commerce. A prescindere dal tipo di progetto, questo CMS è veramente facile da usare.

Certo, non posso dire che si tratta di una soluzione adatta a chi non conosce neanche un minimo di CSS e HTML. Però rispetto a tanti altri Content Management System come Magento e Prestashop è intuitivo, facile da avviare e utilizzare per vendere online.

Con un minimo di pratica anche chi muove i primi passi nel mondo del web marketing e dell'e-commerce può lavorare in semi-autonomia. Poi ci sono operazioni complesse che devono essere seguite dai professionisti ma la disponibilità non manca.

Perché scegliere WordPress? C'è competenza

Ecco perché scegliere WordPress quando vuoi aprire uno shop online: puoi contare su tanti professionisti che ti seguono e soddisfano le tue esigenze. Inoltre le community online sono floride, ci sono tanti temi e plugin specializzati per ottenere qualsiasi risultato. In sintesi?

Se scegli WordPress per realizzare un e-commerce su internet non ti troverai mai in una situazione di emergenza: ci sarà sempre chi ha la risposta al tuo problema.

WordPress ha il plugin gratis Woocommerce

Ok, questa è una delle motivazioni che dovrebbero spingerti a scaricare WordPress per aprire un e-commerce: al tuo fianco hai Woocommerce. Vale a dire un'estensione gratuita per trasformare il CMS nato per fare blogging in una struttura per vendere online.

Ci sono due punti da sottolineare: Woocommerce è gratis come base di partenza ma molte estensioni per inserire delle caratteristiche specifiche al tuo e-commerce sono a pagamento. Quindi non è del tutto esatto dire che con WordPress puoi creare un e-commerce gratis.

D'altro canto se vuoi monetizzare devi essere disponibile all'investimento. Poi, con l'istallazione di questo plugin hai le funzioni chiave di uno shop digitale come carrello, checkout e divisione in categorie. Il lavoro si complica, le sezioni diventano più articolate e bisogna fare un po' di pratica in più per imparare a gestire il tuo nuovo progetto online.

Puoi realizzare un e-commerce professionale

Questo sicuramente è uno dei motivi che possono spingerti a lavorare con WordPress per aprire un e-commerce: hai la possibilità operare come preferisci con le personalizzazioni disponibili. WordPress è un Content Management System che consente di ottenere il miglior rapporto tra qualità del risultato in termini di design, funzionalità e ottimizzazione SEO rispetto a una complessità relativamente ridotta. In altre parole?

Puoi fare quasi tutto. Il "quasi" è d'obbligo perché per i progetti più impegnativi - con massima esigenza in termini di sicurezza, personalizzazione e complessità della struttura si tende a favorire CMS pensati per il mondo e-commerce. Come il già citato Magento.

Quest'ultimo permette di realizzare grandi portali, molto complessi. O magari usi Bigcommerce che consente di lavorare in modalità headless. Però WordPress è una buona base di partenza per creare un e-commerce di piccole e medie dimensioni. Come si procede?

Perché scegliere WordPress per l'e-commerce

Molti imprenditori e proprietari di aziende decidono di aprire un e-commerce con WordPress per le sue qualità di sintesi: è facile da usare, permette di creare siti Web belli da vedere, funzionali ed efficaci.

Non può fare tutto, ha dei limiti ma è sempre uno dei CMS preferiti anche per realizzare siti Web che vendono online. Vuoi sapere come procedere?