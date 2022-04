NFT: perché stanno avendo successo

In un mondo in cui tutto sta diventando digitale, dagli acquisti alla finanza, gli NFT giocano un ruolo rilevante. Ma perché gli NFT stanno avendo successo? Scopriamolo insieme.

Gli NFT hanno iniziato a far parlare di sé a partire dal 2020 e nel 2021 hanno raggiunto un giro d'affari di circa 25 miliari di dollari. Oggi gli NFT sono diventati così popolari da diventare quasi mainstream e ci sono solide basi per sviluppi futuri interessanti.

Secondo l'Osservatorio Blockchain & Distributed Ledger del Politecnico di Milano, il fenomeno degli NFT entrerà nei progetti di aziende private e delle Pubblica Amministrazione di tutto il mondo.

Cosa sono gli NFT

NFT sta per token non fungibile. Ma cosa significa?

Significa che tali token (o asset) sono unici, insostituibili e forniscono la proprietà esclusiva sulla blockchain.

Si tratta di un qualcosa di valore che non può essere scambiato con altro. Gli NFT possono essere qualsiasi cosa oppure oggetto che sia digitale, come ad esempio la musica, l'arte, i video.

Per riuscire a comprendere al meglio cosa sono gli NFT bisogna comprendere anche il concetto di token, usato per far riferimento ad alcune informazioni digitali che sono registrate su una blockchain.

Queste ultime associano ad un soggetto uno specifico diritto come, per esempio, la proprietà di un asset oppure l'accesso ad uno specifico servizio.

Vi sono NFT di molteplici settori. In particolare vediamo la loro presenza nel settore dell'arte e questo rappresenta una valida opportunità per tutti gli artisti.

Anche la musica può essere venduta come NFT. Infatti, diversamente da quanto accadeva negli anni passati in cui come sappiamo veniva distribuita su dischi, cassette o CD, oggi è possibile memorizzarla sulla blockchain e distribuirla in modo decentralizzato.

Altre tipologie di NFT sono le carte, i giochi e tutti gli oggetti da collezione che vengono venduti anche al prezzo di milioni di dollari.

Vi sono in vendita anche momenti sportivi, ovvero videoclip che racchiudono episodi rilevanti della storia di uno sport della durata di pochi secondi. Dunque ogni cosa che nella realtà non ha nulla di fisico può essere un NFT.

Tutte queste opere possono essere vendute ed acquistate in forma digitale. Nel Web 3.0, chi possiederà un'opera digitale in formato NFT, possiederà anche il diritto di proprietà su quell'opera.

Cosa determinerà questo aspetto? A seconda di quale sia il suo valore, l'NFT potrà essere un oggetto da collezione oppure un asset scambiato a scopo di lucro.

Cerchiamo di fare chiarezza ora su una questione che in tanti si pongono: perché gli NFT stanno avendo successo e sono diventati molto costosi? Scopriamolo.

Le cause del successo degli NFT

Beni digitali autentici

Per prima cosa è importante specificare che gli NFT non sono fungibili e questo significa che la proprietà dell'oggetto spetta solo alla persona che lo possiede.

Essi verificano l'autenticità di un bene non fungibile, e questo rende tali beni unici nel loro genere. Ad esempio, chi decide di investire in un'opera d'arte di Picasso deve sapere che vi sono numerose copie della sua arte ma solo un pezzo è quello originale. Questo rende il dipinto dell'autore prezioso e insostituibile.

Gli NFT sono diversi dalle criptovalute proprio perché è possibile scambiare una moneta virtuale che è quindi fungibile. Gli NFT, invece, non lo sono ed è per questo che sono uno strumento di investimento particolarmente remunerativo.

Altri fattori che rendono gli NFT investimenti molto preziosi sono l'utilità, lo storico di proprietà, il valore, la percezione dell'acquirente, la scarsità e il valore futuro.

Dunque, in un contesto in cui tutto è replicabile e tutti seguono un trend, gli NFT danno esclusività e valore ai beni digitali, rivoluzionando così il mondo virtuale.

Una nuova opportunità per i creator

Il processo di creazione di un NFT è chiamato minting. Tutti possono crearli e metterli in vendita su un marketplace dedicato e spesso vengono lanciati da artisti, giocatori, brand, sviluppatori di videogame e musicisti.

L'artista, oltre a guadagnare grazie alla vendita iniziale effettuata al lancio degli NFT, può monetizzare anche attraverso una commissione sugli scambi effettuati nel mercato secondario.

Si precisa però che le fee per la transazione e per il gas sono molto elevate e sono a carico dell'acquirente, quindi il venditore ha il massimo vantaggio per ogni singolo acquisto generato.

La compravendita può avvenire attraverso molteplici piattaforme.

Un creator può creare e vendere gli NFT attraverso piattaforme come Opensea, Rarible, SuperRare e Foundation. Una volta caricata l'opera sulla piattaforma, il file verrà memorizzato su una blockchain e quindi non potrà essere modificato o copiato.

Questo significa che, una volta creato l'NFT, nessuno potrà mai cambiare oppure alterare le proprietà di tale creazione e nemmeno ricrearla.

Una volta che gli NFT sono stati caricati possono essere visualizzati da chiunque e possono essere acquistati oppure venduti, proprio come le azioni. Per questo motivo sono considerati oggetti da collezione ma anche investimenti remunerativi.

Come abbiamo anticipato, è possibile acquistare i token non fungibili su molteplici marketplace.

All'interno di queste piattaforme è possibile individuare collezioni formate da NFT di diverse nicchie che sono messi all'asta oppure ad un prezzo specifico. Per procedere con l'acquisto è inoltre necessario avere un proprio portafoglio digitale e quindi possedere delle criptovalute.

Quando avviene la compravendita, ad esempio, di un'opera d'arte tradizionale, all'acquirente dell'opera viene dato un oggetto fisico.

Nel caso degli NFT la situazione cambia, proprio perché si tratta di un oggetto digitale.

Numerosi sono stati gli acquisti di NFT che hanno raggiunto milioni di dollari: ad esempio, Sundaresan ha effettuato l'acquisto di un'opera digitale chiamata "Everydays: The First 5000 Days", creata dall'artista Winkelmann, al prezzo di 69 milioni di dollari.

Gli NFT sono basati su degli smart contract

Al momento dell'acquisto di tali token, attraverso gli "smart contract" vengono concordati anche i diritti del creatore del bene digitale.

L'artista, oppure il creatore di questo bene può in specifici casi mantenere il copyright. In questo modo egli avrà la possibilità di continuare a creare una riproduzione del lavoro, sarà comunque l'acquirente a possedere il token che identifica lui come unico proprietario dell'opera.

Gli NFT, dunque, consentono a tutti i creatori di contenuti digitali di aumentare i guadagni attraverso una nuova modalità innovativa.