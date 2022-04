NFT, guida per principianti

NFT (Non-Fungible Token), una guida completa per principianti alla tecnologia che tramite la Blockchain e le tecnologie distribuite consente di certificare l'autenticità di un bene virtuale o fisico. Scopriamo come funzionano, come si creano, come si comprano gli NFT e perché sono una delle novità di maggior successo del Web 3.0

NFT (Non-Fungible Token), una guida completa per principianti alla tecnologia che tramite la Blockchain e le tecnologie distribuite consente di certificare l'autenticità di un bene virtuale o fisico. Scopriamo come funzionano, come si creano, come si comprano gli NFT e perché sono una delle novità di maggior successo del Web 3.0