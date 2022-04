Quando si parla di blockchain non si può non parlare di NFT. Ma vediamo insieme cosa sono i token non fungibili.

Al giorno d’oggi sentiamo parlare di NFT collegati all’arte, alla musica e a tanti altri settori. Cosa sono di preciso e perché valgono tanto?

Secondo alcuni esperti si tratta di una bolla pronta a scoppiare, altri invece, credono che si tratti di un qualcosa che cambierà il mondo degli investimenti.

Che cos’è un NFT

Proviamo a fare chiarezza sull’argomento. Un NFT è una risorsa digitale che rappresenta alcuni oggetti presenti nel mondo reale, come ad esempio la musica, l’arte, i video. Tali NFT vengono acquistati e venduti online, molto spesso con le criptovalute.

Anche se sono in circolazione dal 2014, gli NFT negli ultimi tempi stanno ottenendo grande visibilità e popolarità, soprattutto nel settore dell’arte digitale. Dal 2017, in particolare, sono stati spesi circa 174 milioni di dollari in queste risorse digitali.

Gli NFT sono unici (o disponibili in poche quantità) e hanno codici identificativi univoci. Creano una scarsità digitale come afferma Arry Yu, il presidente del Cascadia Blockchain Council. Numerosi NFT sono creazioni digitali esistenti altrove come, ad esempio, i videoclip di alcune partite di NBA.

Ad esempio, l’artista digitale Winklemann Mike, conosciuto anche come Beeple, ha realizzato una collezione di 5.000 disegni per creare l’opera “Everydays: The First 5000 Days“, il più famoso NFT al mondo al giorno d’oggi. Tale lavoro è stato venduto al prezzo di circa 69 milioni di dollari.

Jack Dorsey, il fondatore di Twitter, ha venduto il primo tweet come NFT al prezzo di circa 3 milioni di dollari.

Tutti possono visualizzare le immagini online. Perché, quindi, le persone intendono spendere milioni per un qualcosa che è disponibile in Rete o può essere ottenuto tramite download o screenshot?

Perché un NFT consente ad ogni acquirente di possedere un oggetto digitale originale, e non una copia. Inoltre ogni NFT contiene l’autenticazione integrata, che funge da prova di proprietà, quindi si ha il diritto di proprietà di quell’oggetto.

Come funziona un NFT

Gli NFT esistono su una blockchain, un registro distribuito, considerato pubblico, che registra le transazioni. In particolare, gli NFT sono generalmente detenuti sulla blockchain di Ethereum sebbene anche altre blockchain li supportino.

Vengono creati da oggetti digitali e possono rappresentare opere d’arte, canzoni, video, GIF, ecc. Si tratta di oggetti da collezione digitali e possono avere un solo proprietario.

I dati univoci degli NFT semplificano la verifica della loro proprietà e il trasferimento di token tra i proprietari. Il proprietario o il creatore può anche memorizzare informazioni specifiche al loro interno. Ad esempio, gli artisti possono firmare le loro opere d’arte includendo la firma nei metadati di un NFT.

A cosa servono gli NFT

Gli NFT, come la blockchain, offrono ai creatori di contenuti e agli artisti alcune opportunità di monetizzazione. In particolare, gli artisti non devono necessariamente fare riferimento a case d’asta per i loro prodotti artistici e possono venderli direttamente agli utenti online.

Gli artisti, inoltre, possono programmare anche royalties in modo da ottenere percentuali sulle vendite ogni volta che l’arte da loro realizzata viene venduta a nuovi proprietari.

L’arte però non è l’unico modo che poter guadagnare. Vi sono numerosi brand che mettono all’asta NFT per raccogliere fondi per la beneficenza (e non solo).

Come acquistare un NFT

Chi desidera acquistare NFT deve sapere che ci sono alcuni elementi da considerare. Innanzitutto, bisogna essere in possesso di un portafoglio digitale che consente di archiviare gli NFT e le criptovalute.

Queste ultime possono essere acquistate tramite carte di credito registrandosi a piattaforme come Binance, Coinbase, Crypto.com, ecc. Si consiglia in ogni caso di considerare sempre le commissioni prima di effettuare operazioni. In genere quando avvengono gli scambi si addebitano percentuali durante le transazioni.

Marketplace NFT: quali sono i più popolari

Una volta che viene impostato e ricaricato un wallet, occorre individuare i siti dove è possibile acquistare NFT. Quali sono i principali marketplace? Vediamoli insieme.

OpenSea

Si tratta di una piattaforma peer to peer che contiene oggetti digitali molto rari e soprattutto da collezione.

Per iniziare tutto ciò che devi fare è creare un account e vedere le varie collezioni di NFT. È anche possibile ordinare le collezioni in base al volume delle vendite per scoprire i nuovi artisti. OpenSea offre supporto cross-blockchain su Ethereum, Polygon e Klatyn.

Si può accedere alla piattaforma tramite sito o App disponibile sia su Android che iOS.

Rarible

E’ molto simile alla piattaforma precedente essendo basata principalmente sulla blockchain Ethereum. Si tratta di un marketplace aperto e democratico che consente a tutti gli artisti di vendere le proprie opere digitali.

Al centro della piattaforma c’è RARI, la criptovaluta di Rarible. Possedendo i token RARI, gli utenti possono votare su proposte che interessano la piattaforma, moderare i creatori e curare le opere d’arte in primo piano.

Foundation

In questa piattaforma gli artisti devono ricevere “voti positivi” oppure un invito da parte di altri creator digitali per pubblicare le loro opere. L’esclusività, come anche il costo di ingresso alla community, fa in modo che le opere digitali abbiano un calibro decisamente maggiore.

Dovresti comprare NFT?

Gli NFT sono considerati un rischio perché il loro futuro è incerto, ma anche perché non hanno una lunga storia che consenta di valutare le prestazioni nel tempo.

Il loro valore si basa su ciò che una persona è disposta a spendere e un NFT può essere anche rivenduto ad un prezzo inferiore a quello che è stato pagato inzialmente.

Gli NFT, si ricorda, sono soggetti alle imposte sulle plusvalenze, come accade quando si vendono azioni con notevole profitto. Essendo considerati come oggetti da collezione potrebbero anche essere tassati.

Tutti coloro che decidono di avvicinarsi al mondo degli NFT devono però fare alcune riflessioni prima di procedere con l’investimento, analizzare il mercato, comprendere i rischi e valutare la spesa che intendono sostenere.