Si potrebbe affermare che per usare Midjourney sia sufficiente scrivere un prompt in un campo nella chat di Discord, seguendo le indicazioni per accedere che sono state elencate nella lezione precedente. Quindi, il vero punto è capire come dare le indicazioni giuste.

Questo è sicuramente importante ma non è l'unica condizione per sfruttare al meglio Midjourney. Che è una struttura complessa, raffinata, capace di restituire ottimi risultati.

Le immagini che crei hanno dettagli, texture e colori migliori rispetto ai competitor. Ma per ottenere i risultati desiderati devi capire come si usa una volta digitato il prompt.

Imposta i settaggi fondamentali

Primo punto da ricordare: il campo per interagire con Midjourney non serve solo a dare indicazioni per generare un visual come fai, ad esempio, quando vuoi creare immagini con DALL•E. Con il prompt /settings hai accesso alle impostazioni di base del tuo account.

Il setting del tuo profilo Midjourney.

Attraverso questo pannello di controllo puoi decidere una serie di aspetti essenziali del bot. Come ad esempio la versione, la qualità dell'output, l'opzione pubblica, la presenza o meno di colore ed elementi artistici. Poi, se usi il comando /info puoi trovare informazioni su lavori in attesa, tipo di abbonamento, data di rinnovo e altro ancora.

Carica e unisci le tue immagini

Come usare Midjourney sfruttando il tuo visual? Questo software di AI per generare immagini consente di utilizzare un prompt molto interessante che fonde due contenuti per crearne uno nuovo. Digita il comando /blend per caricare due o più foto dal tuo disco rigido se usi un computer Desktop o un laptop, o dalla libreria del dispositivo smartphone.

Il blending di Midjourney.

Quante immagini puoi caricare? Massimo cinque. Il risultato finale sarà una sintesi di tutto ciò che hai caricato: le proporzioni predefinite sono 1:1 ma puoi utilizzare il campo opzionale dedicato alle dimensioni per selezionare una soluzione verticale (2:3) o magari landscape, orizzontale (3:2).

Zoom e varianti dell'immagine

Una volta ottenuta la prima sequenza di immagini, Midjourney ti offre la possibilità di ottenere delle versioni differenti del lavoro. Questa soluzione viene presentata con la release 5.2 e ti consente di scegliere tra due modalità differenti: High Variation Mode e Low Variation Mode. La differenza riguarda la capacità di incidere (molto o poco) sulle sfumature.

Di default, Midjourney è impostato con una variazione alta ma puoi intervenire e modificare questa opzione digitando il prompt /settings e scegliendo tra le due soluzioni a disposizione. Appunto, influenza alta o bassa delle variazioni. Così, ottenuta la griglia visual devi solo scegliere tra V1, V2, V3 e V4 per variare una delle opzioni in base alla tua decisione.

Scegli come modificare l'immagine.

Preferisci avere sempre la possibilità di scegliere tra variazione leggera o pesante? Hai ottenuto le immagini, ora estrapola quella che ti interessa digitando U più il numero di riferimento da 1 a 4. Sotto la tua scelta trovi due pulsanti: Vary (Strong) e Vary (Subtle).

Scegli quello che preferisci per ottenere la tua variazione. Ricorda che puoi zoomare e creare versioni quadrate. E se clicchi su Vary region (da approfondire qui) intervieni su una singola sezione che desideri. Questa funzione è interessante perché ti permette di individuare delle aree specifiche o selezionare con lo strumento del lazo.

Modifica solo una parte del visual.

Come usare Midjourney al massimo? Ricorda che, oltre a tutte queste funzioni, hai anche quella del comando /prefer remix che ti permette di modificare il prompt per ogni variazione che hai selezionato con i pulsanti V1, V2, V3 e V4. Puoi attivare questa funzione di default digitando /settings e abilitando la modalità specifica nel pannello di controllo.

La funzione remix di Midjourney.

Qual è la differenza rispetto alla possibilità di creare variazioni automatizzate? Semplice, con la funzione remix intervieni sul tuo prompt magari cambiando un dettaglio per mantenere il risultato ottenuto e modificarne un singolo aspetto.