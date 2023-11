Come creare un logo con Midjourney

Chi si occupa di grafica sa bene che per creare un logo da zero non è sufficiente Midjourney. O meglio, c'è bisogno di uno studio accurato per avere le idee ben chiare rispetto ai valori che vogliamo comunicare attraverso quella che non è un'immagine di piccole dimensioni.

L'errore principale che molti fanno è quello di banalizzare prima il ruolo e poi la creazione di un logo per la propria attività. Questo pittogramma deve essere la sintesi dei valori e degli intenti, rappresenta un riassunto di tutto ciò che vuoi comunicare all'utente.

Detto in altre parole, in parte il logo può fare la fortuna di un'impresa. Quindi non è sempre saggio utilizzare tool e strumenti online ma con Midjourney è un po' diverso: non utilizzi modelli predefiniti, generi il tuo file valutando delle idee e generando un visual ex novo.

Magari può essere un buon modo per avere una bozza da consegnare al grafico o al Web designer professionista che si occuperà della creazione e della futura organizzazione del manuale di stile. In sintesi, ecco come creare un logo con il tuo account Midjourney.

Indica che tipo di logo desideri da Midjourney

Dopo aver raccolto tutte le indicazioni necessarie per realizzare il logo devi procedere con il prompt. Ovvero il cuore generante per qualsiasi strumento AI: anche per creare immagini con DALL•E o per fare SEO con ChatGPT lavori in questo modo. Quindi, come deve essere un prompt se vuoi realizzare un logo? In primo luogo devi suggerire il tipo di prodotto che desideri.

Esempio di logo e relativa evoluzione nel tempo (Wikipedia).

Chi lavora con la grafica sa che esistono diverse tipologie di logo - mascotte, logotipo, monogramma, brand logo, etc. - e se vuoi il miglior risultato da Midjourney devi dare quest'indicazione. Meglio ancora se lo fai all'inizio del comando. Un esempio: puoi iniziare con /image a mascot logo per comunicare il tuo desiderio di avere quel tipo di output.

Comunica soggetto e stile da utilizzare

La parte successiva del prompt per Midjourney che devi usare per realizzare il logo deve avere al centro il soggetto. In questo caso potrebbe essere utile valutare se il tuo brand ha come riferimento un animale, un oggetto, un elemento iconico. Ad esempio, se vendo latticini posso proseguire con /image a mascot logo of a cheese senza dimenticare che ci sono dei comandi avanzati che ti permettono di definire l'oggetto con maggior precisione.

Uno dei più interessanti è sicuramente il Multi Prompts che ti permette di separare due parole per estrapolare due concetti separati. Un caso concreto: /image a mascot logo of a cheese :: cake così puoi creare una torta di formaggio e non un dolce chiamato cheese cake. Ora, se vuoi dare uno stile particolare a tutto ciò puoi utilizzare tre soluzioni:

Nomi di artisti.

Stili grafici.

Correnti artistiche.

Quindi, ad esempio, potresti usare un prompt come questo /image a mascot logo of a cheese :: cake, Street Art by Keith Haring per avere uno stile compatibile con l'attività di questo artista. Quindi puoi ottenere una torta di formaggio in stile pop come l'avrebbe disegnata Haring.

Se qualcosa ancora non ti convince ma non vuoi cancellare il lavoro svolto puoi usare Remix (comando Make Variations sotto l'immagine) per modificare istruzioni e far evolvere un elemento specifico. Puoi anche cambiare parametri come la luce o le proporzioni.

Definisci qualità e la proporzione del logo

Prima di far lavorare il prompt al tuo posto per creare un logo (o un logotipo) con Midjourney, assicurati di avere il miglior output possibile. In che modo devi procedere? Valutando qualità e proporzione. Il primo punto è abbastanza semplice da affrontare.

L'ultima versione di Midjourney rende immagini ad alta risoluzione da 1024 x 1024 px senza bisogno di passaggi aggiuntivi. Tieni presente che questa opzione può essere utilizzata al meglio anche per la stampa. Non è detto, però, che la proporzione di partenza sia adeguata.

Come scegliere le misure su Midjourney.

Ad esempio, Midjourney ha come ratio di partenza 1:1, quindi genera un'immagine quadrata con i due lati uguali. Può essere una condizione adeguata per un classico pittogramma ma se vuoi realizzare un logotipo, ovvero, un testo che diventa simbolo puoi scegliere una soluzione differente. Basta aggiungere --ar o --aspect più la proporzione.

Salva sul Desktop il logo che preferisci

Hai trovato l'immagine ideale per fare da base al tuo prossimo logo? I pulsanti U1 U2 U3 U4 sotto ogni griglia separano l'immagine selezionata in modo da semplificare il download.