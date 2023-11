Saper scrivere un prompt per Midjourney vuol dire conoscere i comandi avanzati che ti consentono di ottenere il miglior risultato possibile per creare immagini da zero.

O meglio da un comando testuale. L'obiettivo di Midjourney è proprio questo: tu suggerisci un bisogno, aggiungendo delle indicazioni specifiche, e attraverso Discord puoi scaricare il tuo visual. Unico e ineguagliabile. Quali sono i consigli base per ottenere buoni risultati?

Così come avviene quando scrivi un prompt per DALL•E o per ChatGPT devi essere preciso, sintetico, poco incline agli orpelli. Non ci sono problemi di sintassi o grammatica, per sua ammissione Midjourney non presta attenzione a questi elementi ma alle parole.

Come inserire i comandi avanzati di Midjourney.

Parole che devono essere specifiche, magari accompagnate da una serie di indicazioni che, secondo la buona struttura, dovrebbero trovarsi alla fine del prompt. Quindi, quali sono i comandi avanzati di Midjourney da usare dopo aver digitato il comando /image ?

Aumenta o riduci i risultati inaspettati

C'è un ordine molto interessante che può aiutarti a regolare il livello di improvvisazione nell'output. Se vuoi qualcosa in grado di stupirti puoi utilizzare il comando speciale --chaos o --c che ti permette di livellare i risultati ripetuti. Un valore basso o mancante ti consente di realizzare immagini simili ogni volta che viene eseguito un lavoro. Ecco un esempio.

Serie di contenuti con --chaos zero.

Qui non è stato usato alcun riferimento. Dato che di default il valore chaos su Midjourney è zero, puoi notare che le variazioni tra le varie foto sono minime. Ora provo a dare un parametro differente e dopo il prompt per ottenere l'immagine aggiungo --chaos 80 .

Come cambiano le foto intervenendo su --chaos .

Ecco il risultato finale. Come puoi notare, c'è una grande variazione tra le varie creazioni, hanno stili differenti, oscillano tra soluzioni realistiche e artificiali senza preavviso.

Elimina elementi che non ti interessano

In molti casi puoi ottimizzare le istruzioni non aggiungendo delle informazioni ma eliminando ciò che non ti interessa avere in una determinata immagine.

Puoi raggiungere questo risultato in modo semplice: aggiungendo alla coda di ciò che hai suggerito il parametro --no . In pratica, basta inserire le parole che descrivono elementi che non ti interessano subito dopo il comando per escluderli dal visual che desideri.

Cambia lo stile delle immagini generate

Concentriamo l'attenzione sulla qualità generale dell'output generato da Midjourney e sui comandi che si possono mettere in campo per intervenire in modo sistematico.

Iniziamo proprio dal comando che permette di modificare l'estetica finale del prodotto visual, ovvero il prompt --style che cambia in base alla versione di Midjourney.

Con la 5.2 e 5.1 puoi aggiungere --style raw per ridurre l'influenza predefinita e ottenere immagini fotografiche, realistiche e meno influenzate dall'AI La versione Niji 5 di Midjourney ha delle opzioni in più. Ad esempio puoi scegliere --style cute se cerchi un tratto simpatico, --style expressive per qualcosa di più articolato e ricercato o --style scenic per risultati ancora più interessanti dal punto di vista grafico.

Passaggio da zero a cento del comando --stylize.

Le immagini create da Midjourney sono predisposte per privilegiare forme artistiche e colore. Se vuoi influenzare questi parametri puoi utilizzare un altro comando avanzato: --stylize o --s. Questo elemento che va da 0 a 1000, e ha 100 come base, serve a influenzare il modo in cui il bot interviene su questi parametri: Valori bassi rendono immagini che corrispondono strettamente al prompt ma sono meno artistiche, decisamente standard.

Crea un visual per ottenere pattern

Tra i comandi avanzati di Midjourney troviamo anche quello per generare delle sequenze di immagini omogenee e affiancabili per creare uno sfondo compatto. Basta aggiungere, alla fine del prompt, il suffisso --tile , che tradotto dall'inglese vuol dire "piastrella". Questo significa che il risultato sarà in grado di combaciare e sarà utile per realizzare texture compatte.

Aggiungi suggerimenti con immagini

Meno parole usi nei prompt e maggior valore dai a ogni elemento indicato nello spazio dedicato al text prompt. Sei vuoi essere più sintetico possibile puoi inserire, nella prima parte del comando su Midjourney l'URL di un'immagine che l'AI può utilizzare per prendere spunto.

Aggiungi immagini di riferimento per il bot.

Se non hai l'immagine caricata su un server ma è presente sul Desktop del tuo computer puoi caricare il visual cliccando sul pulsante (+) che si trova nell'area a sinistra del campo per aggiungere il prompt. A questo punto, inserisci altre indicazioni e hai il tuo prodotto.