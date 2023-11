Le procedure per registrarsi su Midjourney non sono semplici come quelle che devi affrontare per entrare nel pannello di controllo di altri tool basati sull'intelligenza artificiale generativa. Ad esempio, per creare immagini con DALL•E basta registrare un account. Idem se devi sfruttare ChatGPT per fare SEO, creare un qualsiasi tipo di testo o programmare.

Se vuoi entrare in Midjourney devi effettuare delle operazioni differenti. Attenzione, nulla di estremamente difficile. C'è solo da seguire alcuni passaggi extra. Anzi, per accedere a Midjourney e iniziare a usare le sue fantastiche capacità generative hai bisogno solo di un account su Discord. Ecco come procedere, decidi quale soluzione preferisci.

Requisiti per registrarsi su Midjourney

Per iniziare a utilizzare questo strumento utile a generare immagini hai bisogno, come accennato, di un profilo Discord. A differenza dei tipici strumenti e applicazioni online, l'accesso a Midjourney avviene attraverso questa piattaforma di comunicazione sul Web.

Crea un account Discord per accedere a Midjourney.

Discord include VoIP, messaggistica testuale e condivisione dei file. Tutto quello che ti serve in un primo momento è un profilo gratuito che puoi ottenere tramite https://discord.com/register. Quindi, vai sulla home di Discord e aggiungi email, nome utente, data di nascita.

Procedi con le varie spunte. Poi verifica l'email che ti è arrivata: hai tutto quello che ti serve per iniziare a utilizzare Midjourney. Ma prima devi accedere al server. In che modo?

Come entrare in Midjourney con Discord

Due soluzioni: puoi accedere dalla home page di Midjourney utilizzando i dati del tuo account Discord dopo aver cliccato su Sign In o accedere dall'applicazione stessa. In quest'ultimo caso, se fai accesso per la prima volta ti viene proposto l'invito per unirti a un server.

In alternativa, basta cliccare sulla sidebar a sinistra il pulsante (1) che ti consente di inserire in autonomia l'indirizzo di un'area di discussione (2). In entrambi i casi devi aggiungere l'URL del server che ti interessa per generare immagini: discord.gg/midjourney .

Crea e inserisci indirizzo server Midjourney.

Su Discord, i server sono simili a degli hub nei quali si possono gestire le interazioni. Al loro interno trovi canali di testo e vocali. Nel caso di Midjourney, puoi usare questi strumenti per digitare i tuoi prompt migliori e ottenere ciò che desideri: immagini di qualità.

Vai su un canale generale o per nuovi utenti

Una volta raggiunto il server Midjourney, per iniziare a utilizzare questo strumento devi accedere a un canale nel quale inserire i prompt. Quale scegliere? Sulla barra laterale a sinistra hai una serie di opzioni e a un primo impatto può sembrare una condizione caotica.

Basta selezionare un canale etichettato come general-# o newbie-# . Il motivo: questi canali sono pensati per aiutare chi muove i primi passi a utilizzare il bot Midjourney.

Qui puoi scegliere i canali Midjourney.

Sottoscrivi un piano a pagamento

Prima di cominciare ad utilizzare sul serio Midjourney, magari iniziando a digitare i prompt giusti come vedremo nella prossima lezione, devi acquistare un piano a pagamento.

Stiamo parlando di uno strumento che in passato dava la possibilità di sfruttare degli slot gratuiti. Ma oggi se vuoi generare immagini con l'intelligenza artificiale di Midjourney devi pagare. Ecco quali sono i costi da sostenere per questo tool, tieni conto che esiste anche la soluzione "Mega" per attività particolarmente esigenti in termini di performance.

Costo Basic Standard Pro Pro Mensile $10 $30 $60 $120 Annuale $96 $288 $576 $1152

La differenza sostanziale tra i vari profili: se devi usare Midjourney per attività personali, senza particolari impegni, può andare bene un account standard. Se vuoi lavorare con questo strumento servono soluzioni avanzate. Per procedere con l'acquisto puoi digitare il prompt /subscribe nella chat o visitare la pagina www.midjourney.com/account.