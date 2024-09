Canva, guida per creare i tuoi visual

Una guida per usare Canva può fare la differenza in un Web in cui è sempre più importante farsi notare con il visual giusto. E che, soprattutto, impone dei ritmi di lavoro ben definiti. Infatti, Canva non è solo uno strumento per trasformare la tua creatività in qualcosa di speciale: grazie a questo tool puoi organizzare i vari percorsi lavorativi anche tra persone differenti.

In molti casi Canva viene utilizzato per creare un logo, in altri invece può essere sfruttato per realizzare un portfolio o applicare filtri alle foto ma non è conveniente limitare questo tool a pochi esempi. Basta una guida per utilizzare Canva al meglio per scoprire che con questa realtà puoi fare tanto. Anche sostituire un designer? Assolutamente no, non è questo il punto.

Anche se Photoshop non passerà mai di moda e sarà sempre un valido aiuto per realizzare grafiche professionali, con una guida per usare Canva tante operazioni si semplificano. Anche per chi lavora ogni giorno con i tool della grafica.