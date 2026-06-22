Fondamenti di coding agentico con Claude Code

Il modo in cui sviluppiamo software sta cambiando rapidamente. Negli ultimi anni siamo passati da semplici strumenti di autocompletamento a sistemi capaci di comprendere il contesto del codice, suggerire modifiche strutturate, analizzare errori e collaborare attivamente durante il ciclo di sviluppo. In questo scenario si inserisce Claude Code, uno strumento progettato per supportare attività di coding e debugging attraverso un approccio agentico. In questa prima lezione introdurremo i concetti fondamentali del coding agentico, presentando perché strumenti come Claude Code rappresentano un'evoluzione importante rispetto agli assistenti AI tradizionali.

Vedremo inoltre come si struttura un workflow moderno basato sulla collaborazione tra sviluppatore e agente AI, quali vantaggi offre e quali attenzioni richiede in termini di controllo, sicurezza e qualità del codice.

Cos’è il coding agentico

Quando parliamo di coding agentico non ci riferiamo semplicemente all’uso di un chatbot che suggerisce porzioni di codice. Un agente AI per lo sviluppo software è un sistema capace di eseguire una sequenza di azioni coordinate per raggiungere un obiettivo tecnico. Questo significa che l’agente non si limita a rispondere a una singola richiesta, ma può:

analizzare una codebase;

comprendere il contesto di un progetto;

identificare relazioni tra file e dipendenze;

proporre modifiche coerenti;

eseguire verifiche logiche;

suggerire test;

aiutare nel debugging;

collaborare nel refactoring.

Il paradigma agentico introduce quindi un nuovo modello operativo, infatti è come se non interagissimo più con un semplice assistente testuale, ma invece con un collaboratore tecnico specializzato. Claude Code nasce con questa filosofia. Lo strumento è progettato per operare direttamente all’interno del workflow dello sviluppatore, integrandosi con repository, terminale e attività di sviluppo.

L’obiettivo è quello di non sostituire il programmatore ma di aumentare la sua velocità operativa e ridurre il tempo necessario per individuare problemi complessi.

Collaborazione intelligente

Per comprendere il valore del coding agentico è utile confrontarlo con gli strumenti della generazione precedente. Gli strumenti di autocompletamento tradizionali lavorano principalmente sul contesto locale: osservano le righe precedenti e propongono il completamento più probabile. Questo approccio è utile per velocizzare la scrittura del codice, ma presenta limiti evidenti quando il progetto cresce.

In una codebase reale, infatti, i problemi raramente dipendono da una singola funzione isolata. I bug più difficili emergono spesso da interazioni tra moduli, stati applicativi inconsistenti, dipendenze indirette, errori di sincronizzazione, regressioni introdotte durante il refactoring, configurazioni errate o vulnerabilità di sicurezza. In questi scenari, analizzare il comportamento dell’applicazione richiede una visione più ampia rispetto al semplice completamento automatico del codice.

Un sistema agentico affronta il problema in modo differente. Invece di limitarsi a suggerire la riga successiva più probabile, prova a costruire una comprensione globale del contesto applicativo e delle relazioni presenti all’interno della codebase. Questo consente di utilizzare lo strumento non solo come supporto alla scrittura del codice, ma anche come assistente operativo nelle attività di analisi e manutenzione.

Per esempio, possiamo chiedere a Claude Code di individuare la causa di un errore runtime, spiegare perché un test fallisce, suggerire una strategia di refactoring, verificare possibili problemi di sicurezza, identificare codice duplicato oppure migliorare la leggibilità di un modulo. In questi casi il modello non produce semplicemente codice “probabile”, ma cerca di ragionare sull’architettura del progetto, sulle dipendenze tra componenti e sulle conseguenze delle modifiche proposte.

Workflow agentico: come cambia il ciclo di sviluppo

L’introduzione di strumenti come Claude Code modifica anche il workflow quotidiano dello sviluppo software. Tradizionalmente il ciclo di sviluppo segue un percorso piuttosto lineare che parte dalla scrittura del codice, prosegue con l’esecuzione dei test, passa attraverso il debugging e il refactoring, per arrivare infine alla verifica conclusiva dell’applicazione.

Nel modello agentico, invece, l’intelligenza artificiale può intervenire in ogni fase del processo. Durante la scrittura del codice è in grado di suggerire implementazioni coerenti con l'architettura del progetto e con le convenzioni già presenti nella codebase. Nelle attività di debugging può correlare stack trace, log applicativi e dipendenze per aiutare a individuare più rapidamente l'origine di un problema. Durante il refactoring può evidenziare possibili effetti collaterali nascosti o regressioni introdotte dalle modifiche. Anche nella revisione del codice l'agente AI può offrire un supporto concreto, individuando vulnerabilità, pattern rischiosi o aree potenzialmente problematiche.

Questo approccio consente di ridurre sensibilmente il tempo necessario per passare dall'identificazione di un problema alla sua risoluzione. Inoltre, uno dei vantaggi più importanti riguarda la diminuzione del carico cognitivo richiesto allo sviluppatore. Nei progetti complessi, infatti, una parte significativa del tempo viene spesso spesa semplicemente per ricostruire mentalmente il contesto applicativo e comprendere le relazioni tra i diversi componenti della codebase. Un agente AI può accelerare questo processo, aiutandoci a navigare più rapidamente nel progetto e a focalizzarci sulle decisioni tecniche più rilevanti.

I limiti dell'AI nel coding

Nonostante le potenzialità offerte dal coding agentico, è importante comprenderne anche i limiti. Gli agenti AI, infatti, possono interpretare in modo errato il contesto applicativo, proporre codice inefficiente, generare soluzioni inutilmente complesse oppure introdurre vulnerabilità di sicurezza. In alcuni casi possono suggerire librerie obsolete o produrre modifiche semanticamente scorrette, apparentemente valide dal punto di vista sintattico ma non coerenti con la logica dell'applicazione.

Per questo motivo dobbiamo considerare Claude Code come uno strumento di supporto e non come una fonte infallibile. L'intelligenza artificiale può accelerare molte attività operative, ma non sostituisce la responsabilità tecnica dello sviluppatore né il processo di validazione del software.

Un approccio corretto prevede sempre una revisione umana delle modifiche proposte, l'esecuzione di test automatici, una validazione incrementale del comportamento dell'applicazione, il controllo delle dipendenze utilizzate e una verifica accurata degli aspetti legati alla sicurezza. Più il progetto è critico, maggiore deve essere il livello di supervisione richiesto.

Questo aspetto assume particolare importanza nei contesti enterprise, dove affidabilità, stabilità e sicurezza rappresentano requisiti fondamentali dell'intero ciclo di sviluppo.

Conclusioni

Nella prossima lezione entreremo nella parte pratica e configureremo il nostro primo ambiente di lavoro con Claude Code. Vedremo come impostare uno scenario realistico di debugging guidato e inizieremo a utilizzare l'agente AI per analizzare e correggere problemi reali all'interno di una codebase.