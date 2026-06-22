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Claude Code, coding e debugging agentico

In questa guida presenteremo un percorso pratico pensato per sviluppatori che vogliono sfruttare il potenziale degli agenti AI nel ciclo di sviluppo software, mediante l'uso di Claude Code. Nel corso delle sei lezioni partiremo dai fondamenti del coding agentico per arrivare all'applicazione concreta di tecniche di debugging avanzato, refactoring sicuro e analisi delle vulnerabilità.

Mostreremo, oltre alla parte teorica, anche degli esempi reali per mostrare come utilizzare Claude Code non solo per individuare e correggere bug complessi, ma anche per migliorare la sicurezza del codice e integrare workflow agentici in contesti di produzione. Un approccio moderno e operativo per rendere lo sviluppo più efficiente, affidabile e sicuro.

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