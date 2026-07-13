Claude Code: correzione assistita e refactoring sicuro

Nelle lezioni precedenti abbiamo visto come utilizzare Claude Code per individuare bug e analizzare errori applicativi attraverso un processo di debugging guidato. Una volta identificato un problema, però, si apre una fase altrettanto delicata, ovvero la correzione del codice.

Intervenire su un'applicazione esistente significa infatti modificare comportamenti consolidati, con il rischio di introdurre regressioni, effetti collaterali inattesi o nuove vulnerabilità. In questa lezione approfondiremo il tema della correzione assistita e del refactoring sicuro, mostrando come utilizzare Claude Code per individuare errori e apportare modifiche controllate e sostenibili nel tempo. Vedremo come l'agente possa aiutarci a comprendere l'impatto delle modifiche, proporre miglioramenti strutturali e verificare che il comportamento dell'applicazione rimanga coerente con i requisiti originali.

Uno degli aspetti più interessanti del coding agentico è che non ci limitiamo a chiedere "come correggere un bug", ma possiamo chiedere all'agente di ragionare sulle conseguenze della correzione stessa. Questo approccio trasforma Claude Code in un vero collaboratore tecnico capace di supportare il processo decisionale durante l'evoluzione del software.

Correggere un bug con Claude Code senza alterare il comportamento esistente

Quando individuiamo un problema, la prima tentazione è spesso quella di applicare la correzione più veloce possibile. Una modifica apparentemente innocua può però alterare comportamenti utilizzati da altre parti del sistema. Immaginiamo di avere questa funzione:

function getFullName(user) { return user.firstName + " " + user.lastName; }

Durante alcuni test scopriamo che il sistema genera errori quando il parametro user è null .

Possiamo chiedere a Claude Code:

Questa funzione genera errori se user è null. Proponi una correzione mantenendo il comportamento attuale.

Una possibile soluzione suggerita sarà:

function getFullName(user) { if (!user) { return ""; } return user.firstName + " " + user.lastName; }

A questo punto, però, il nostro lavoro non dovrebbe fermarsi alla semplice correzione. Dobbiamo domandarci se la restituzione di una stringa vuota sia realmente compatibile con tutte le parti dell'applicazione che utilizzano questa funzione.

Possiamo quindi chiedere all'agente un'analisi più approfondita:

Quali effetti collaterali potrebbe introdurre questa modifica?

Questo tipo di interazione ci consente di ragionare non soltanto sul bug, ma sull'intero contesto applicativo. È proprio qui che emerge il valore del coding agentico. Claude Code non sostituisce il nostro giudizio, ma amplia la nostra capacità di valutare scenari e conseguenze.

Comprendere il vero significato del refactoring

Molti sviluppatori associano il refactoring alla semplice riscrittura del codice. In realtà il refactoring consiste nel migliorare la struttura interna di un programma senza modificarne il comportamento esterno.

Claude Code può aiutarci a individuare parti di codice che risultano difficili da mantenere o da estendere.

Consideriamo questa funzione:

function calculatePrice(product, user) { let total = product.price; if (user.isPremium) { total = total * 0.9; } if (product.category === "books") { total = total * 0.95; } if (user.country === "IT") { total = total * 1.22; } return total; }

La funzione è corretta, ma nel tempo potrebbe diventare sempre più complessa a causa dell'aggiunta di nuove regole commerciali.

Possiamo chiedere a Claude Code:

Refactoring della funzione mantenendo invariato il comportamento. Migliora leggibilità e manutenibilità.

Una possibile proposta sarà:

function applyPremiumDiscount(price, user) { return user.isPremium ? price * 0.9 : price; } function applyCategoryDiscount(price, product) { return product.category === "books" ? price * 0.95 : price; } function applyVat(price, user) { return user.country === "IT" ? price * 1.22 : price; } function calculatePrice(product, user) { let total = product.price; total = applyPremiumDiscount(total, user); total = applyCategoryDiscount(total, product); total = applyVat(total, user); return total; }

Il comportamento rimane identico, ma il codice diventa più leggibile, testabile e facilmente estendibile.

Migliorare la leggibilità del codice legacy con Claude Code

Molti progetti contengono codice scritto anni prima da sviluppatori che non fanno più parte del team. In questi casi comprendere la logica esistente può richiedere molto tempo.

Claude Code si rivela particolarmente utile nell'analisi di codice legacy.

Consideriamo questo esempio:

function p(u, t) { let r = u; if (t === 1) { r = r * 0.9; } if (t === 2) { r = r * 0.8; } return r; }

Il codice funziona, ma risulta poco chiaro.

Possiamo chiedere:

Spiega questa funzione e proponi un refactoring orientato alla leggibilità.

function calculateDiscountedPrice(price, customerType) { if (customerType === 1) { return price * 0.9; } if (customerType === 2) { return price * 0.8; } return price; }

In questo caso il miglioramento riguarda principalmente la comprensione futura del codice.

Il principio delle modifiche incrementali

Uno degli insegnamenti più importanti che possiamo trarre dall'utilizzo di Claude Code riguarda la dimensione delle modifiche. Invece che effettuare grandi refactoring in un'unica operazione, è spesso preferibile procedere attraverso cambiamenti piccoli e verificabili. Claude Code può supportarci nella suddivisione di interventi complessi in passaggi progressivi. Per esempio possiamo chiedere:

Proponi un piano di refactoring in più fasi. Ogni fase deve essere verificabile tramite test.

In questo modo l'agente non produce soltanto codice, ma contribuisce alla pianificazione dell'intervento. Questo approccio riduce drasticamente il rischio di introdurre regressioni e rende più semplice l'eventuale rollback delle modifiche.

Conclusioni

La correzione assistita e il refactoring sicuro rappresentano una delle applicazioni più mature e produttive del coding agentico. Grazie a Claude Code possiamo analizzare l'impatto delle modifiche, individuare possibili regressioni, migliorare la struttura del codice e supportare il processo decisionale durante l'evoluzione delle applicazioni.

Il vero vantaggio non consiste nella semplice generazione automatica di codice, ma nella possibilità di affiancare al nostro lavoro un agente capace di ragionare sul contesto, evidenziare criticità e proporre alternative progettuali. Rimane comunque fondamentale il ruolo dello sviluppatore, che continua a essere responsabile della validazione tecnica e architetturale delle soluzioni adottate.

Nella prossima lezione affronteremo un tema particolarmente importante per qualsiasi progetto software moderno: la sicurezza del codice. Vedremo come utilizzare Claude Code per individuare vulnerabilità comuni, riconoscere pattern rischiosi e migliorare la robustezza delle applicazioni attraverso pratiche di sviluppo più sicure.