AI e Divi Page Builder, le integrazioni con l'intelligenza artificiale

Vuoi scoprire come funziona Divi Page Builder, per questo è fondamentale introdurre il tema dell'AI. Ovvero l'integrazione per realizzare pagine internet - ma anche interi siti Web - con l'intelligenza artificiale generativa. Vale a dire quella che si trova dietro a tool ormai di pubblico dominio come ChatGPT o Google Gemini (solo per fare due nomi noti).

Oggi ci sono delle soluzioni integrate che ti consentono di supportare il lavoro di editing e dare una spinta alla tua creatività: fin dove si spingono gli strumenti AI su Divi Page Builder? Cosa possiamo aspettarci e cosa utilizzeremo una volta installato il plugin o il tema?

I vantaggi dell'AI nei migliori page builder

Prima di parlare delle soluzioni proposte da Divi Visual Builder, cerchiamo di dare una definizione concreta di questa tendenza. Perché è così importante avere queste funzionalità?

Il motivo è semplice: digitando un prompt, puoi ottenere delle basi di partenza interessanti per completare il tuo lavoro. D'altro canto non si tratta di una novità introdotta solo dal team di Divi.

Anche Elementor, uno dei principali competitor di questo Page Builder, ha la sua funzione di intelligenza artificiale generativa che consente di creare layout, immagini e testi partendo da un semplice comando testuale. Questo serve a semplificare il lavoro dal punto di vista creativo. La base di partenza è sempre la stessa: non sostituire il contributo umano ma integrarlo con tool avanzati.

Cosa puoi fare con AI e Divi Page Builder

La risposta a questa domanda si trova, in formula sintetica, proprio nella home page della sezione dedicata all'intelligenza artificiale: grazie all'integrazione tra Ai e Divi Page Builder è possibile sfruttare gli automatismi per progettare layout adatti alle tue esigenze, scrivere contenuti da inserire negli spazi che hai lasciato liberi e genera immagini adatte allo scopo.

Un po' come faresti con MidJourney o Leonardo AI. Solo che, in questo caso, puoi contare su una totale integrazione con il tuo website builder. Il vantaggio è che tutto quello che crei con Divi AI è già contestualizzato con il tuo progetto, per evitare risultati poco attinenti e casuali. L'obiettivo è quello di fornire gli strumenti per creare una qualsiasi pagina Web.

Immagini

Come funziona AI e Divi Page Builder per ottenere immagini? Basta andare in un modulo dedicato al visual e cliccare sull'icona dell'intelligenza artificiale. A questo punto, ti verrà chiesto di inserire un prompt di massimo 200 caratteri. Come risultato avrai 4 immagini: ne puoi scegliere una e inserirla nel box o utilizzare quel modello per creare delle alternative. Prima di iniziare, puoi chiedere di lavorare sul processo utilizzando un determinato stile.

Testo

Al pari delle immagini, puoi interrogare l'intelligenza artificiale per generare testi da inserire in qualsiasi sezione. Basta andare nel box che ti interessa, cliccare sul solito pulsante AI e inserire un prompt descrittivo per spiegare cosa ti serve. Ma non solo, tra le funzioni più interessanti c'è anche quella che permette di utilizzare l'AI per modificare un contenuto già disponibile.

Particolarmente utile è l'area Refine Result. Una volta ottenuto il risultato, puoi chiedere all'intelligenza artificiale di migliorare in base alle tue indicazioni o magari aggiungere una keyword in modo naturale per ottimizzare le pagine in chiave SEO.

Layout

Il modulo per generare pagine e interi siti Web con l'AI è altrettanto semplice: hai a disposizione una sezione nella quale aggiungere il tuo comando e una seconda area per fornire maggiori informazioni. Calcola che per ottenere il risultato voluto, in questo caso devi attendere qualche minuto. Alla fine dell'opera puoi sempre intervenire per modificare immagini, testi e altro ancora.

Non mi piace il risultato finale, cosa fare?

Chiaramente non c'è alcuna pretesa: nessuno ti chiede di accettare il risultato finale così come è stato generato da Divi AI. Una volta terminato il lavoro, puoi sempre intervenire sia con il visual composer che sull'editor HTML per aggiungere nuovi elementi, togliere quello che non serve, modificare colori e layout. Insomma, le redini del progetto sono sempre nelle tue mani.

C'è un solo rischio: pensare di poter lasciare al binomio AI e Divi Page Builder tutta la responsabilità e l'onere di realizzare il sito Web. Questa integrazione, come anticipato, resta uno strumento utile per sbloccare i processi più grossolani e per avere una base di partenza non legata ai semplici layout, ai moduli. Puoi avvicinarti alle tue esigenze ma è tuo dovere intervenire per ottenere un risultato finale soddisfacente.