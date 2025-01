Divi Page Builder, la guida per iniziare

Il mercato dei plugin per realizzare landing page e pagine Web complesse presenta pochi protagonisti. Divi Page Builder è uno d questi, un plugin che si installa su WordPress e ti consente di ottenere una serie di vantaggi strategici per chi vuole semplificare il processo creativo.

Non solo, ormai anche Divi Page Builder può essere considerato qualcosa in più rispetto a un qualsiasi plugin per costruire pagine di atterraggio o sezioni commerciali. Così come è avvenuto con Elementor, anche questa opzione è da considerarsi ormai come un website visual builder. Ovvero uno strumento che ti permette di realizzare il design di interi portali.

A testimonianza di tutto ciò abbiamo una selezione di moduli praticamente infinita, pensata per realizzare pagine d vendita e per i contatti ma anche sezioni per presentare i team e per chiedere o mostrare recensioni. Puoi trovare questo prodotto sul sito Web ufficiale (Elegantthemes.com) ma forse vuoi conoscere meglio questo tool prima di usarlo. Nessun problema, continua a leggere.