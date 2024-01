Rust, guida al linguaggio di programmazione

Rust è un linguaggio di programmazione moderno, efficiente, ricco e altamente performante. Questa potrebbe essere una definizione perfetta per Rust, partito dai laboratori di Mozilla per affermarsi rapidamente come una delle più interessanti soluzioni implementative in ogni campo. In questa guida ce ne occupiamo iniziando dalle basi, esplorandone tutte le aree, evidenziandone i principali punti di forza. Sarà un percorso estremamente pratico fatto di esempi e applicazioni utili che si concluderà con un progetto finale riepilogativo.

