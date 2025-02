Gestione identità e autenticazione con OAuth 2.0 e JWT

Con questa guida impareremo a gestire l'autenticazione e l'autorizzazione nelle applicazioni moderne utilizzando i protocolli di sicurezza OAuth 2.0 e JWT (JSON Web Token). Impareremo insieme i concetti fondamentali di gestione delle identità, come implementare OAuth 2.0 per l'autenticazione, come usare JWT per la protezione delle API e le migliori pratiche per garantire la sicurezza nelle applicazioni.

Alla fine di questa guida avremo acquisito le competenze necessarie per creare e proteggere applicazioni web sicure utilizzando questi standard di autenticazione moderni.