Come sono strutturate le risposte di Perplexity AI?

Uno dei punti più importanti per imparare ad usare Perplexity AI al meglio, e per cogliere la sua potenza rispetto ad altri AI tool dello stesso tipo, riguarda la natura delle risposte che vengono restituite agli utenti. Nel corso di questa guida ho più volte ricordato che Perplexity AI non è un semplice chatbot che genera testi in risposta a prompt in linguaggio naturale, si configura invece come un vero e proprio motore di ricerca basato sull'intelligenza artificiale. Questa definizione sarà il leitmotiv da tenere presente per analizzare, approfondire e comprendere le sue risposte.

Da qui inizia il percorso per sfruttare le sue potenzialità come un utente professionista e un profondo conoscitore dello strumento. Prima di iniziare un appunto: vai nella pagina principale di questo tool (la trovi su Perplexity.ai) fai il login e crea il tuo profilo personale, solo così puoi apprezzare al 100% gli output che riuscirai a ottenere interrogando Perplexity AI.

Sfrutta al massimo i risultati ottenuti

Cosa fare nel momento in cui Perplexity restituisce il contenuto richiesto? In primo luogo puoi consultare le fonti indicate: questo strumento, anche nella versione gratuita, può accedere al Web e fornire riferimenti precisi rispetto a dove vengono prelevati i dati. Poi hai a disposizione una serie di comandi che ti consentono di condividere pubblicamente il thread, riscrivere la risposta e copiare il testo.

Se non hai massima soddisfazione nel risultato puoi segnalare risposte inappropriate e riscrivere i prompt per ottenere delle combinazioni differenti, adatte alle tue necessità.

Ultimo aspetto da ricordare: anche se non avviene in automatico, puoi chiedere a Perplexity di ottenere risultati immagini e video, proprio come faresti con una ricerca su Google. Per le versioni a pagamento c'è la possibilità di generare immagini attraverso il prompt testuale, come fai con Stable Diffusion e Midjourney.

Individua il giusto focus su Perplexity.ai

Per avere una regolamentazione chiara delle risposte generate da questo strumento puoi lavorare su un dettaglio sostanziale per l'accuratezza degli output: il focus. L'icona in basso a sinistra rispetto al form per inserire il prompt ti permette di chiarire il comportamento che deve assumere lo strumento.

Quali sono le tue fonti ideali?

Il tutto rispetto alla tua query. Deve eseguire una ricerca sul web o creare un testo da zero? Hai bisogno di un'analisi di fonti accademiche, dei video YouTube o delle discussioni che si trovano online?

I risultati di Perplexity AI cambiano in base a questo passaggio fondamentale. Ad esempio, se chiedi di effettuare una ricerca sul Web standard avrai più blocchi di testo ripresi da fonti differenti e uniti in una risposta che l'intelligenza artificiale generativa valuta come ottimale. La generazione di testo, invece, è perfetta per lavori creativi in cui non vuoi influenze e cerchi contenuti unici.

Inizia subito un nuovo thread

Se vuoi avviare una conversazione completamente da zero e archiviare tutto ciò che hai appena scritto puoi utilizzare due soluzioni rapide: il form che si trova in alto a sinistra e una scorciatoia da tastiera. Ovvero la combinazione dei tasti Control o, Mela per i computer Mac, più K.

Aggiungi dei contenuti multimediali

Un altro beneficio che puoi sfruttare per gestire al meglio le risposte fornite da Perplexity AI: dai un vantaggio sostanziale al motore di ricerca utilizzando delle informazioni extra. Vale a dire?

I contenuti multimediali come le immagini e i documenti. Anche i file in formato PDF possono essere utilizzati per raffinare le risposte e creare veri e propri task utili in qualsiasi ambito o settore lavorativo o di ricerca.

Come utilizzare le risposte di Perplexity AI.

Facciamo un esempio concreto: ho caricato su Perplexity AI il documento completo del DDL Concorrenza (un PDF di puro linguaggio burocratico di 18 pagine). Ho chiesto al tool di sintetizzarlo e darmi un riassunto semplice. Come puoi notare il risultato è perfetto per avere un'infarinatura e puoi gestire l'output indicando il numero di parole da utilizzare per la sintesi.

Utilizza i tasti follow up e correlati

Ultimo consiglio per utilizzare sul serio la potenza dei risultati su Perplexity AI. Una volta ottenuta la risposta la puoi arricchire cliccando sulle query correlate che ti propone il motore di ricerca o aggiungendo personalmente un'altra richiesta come follow up. Perplexity mantiene memoria della conversazione e ti permette di creare un thread informativo completo.