Perplexity AI, la guida per usarlo al meglio

Quando si parla di applicazioni legate all'intelligenza artificiale il pensiero va subito a ChatGPT, Stable Diffusion e Midjourney. Ma questo mondo è in continua evoluzione, le opportunità per chi vuole sfruttare l'AI generativa sono tante. In questo percorso c'è anche Perplexity AI. Di cosa stiamo parlando esattamente?

Perplexity AI è qualcosa che va oltre le classiche applicazioni che restituiscono testi unici ma si pone come un'alternativa a Google. Il progetto è ambizioso, tanto che Jeff Bezos ha investito sulla startup che è a capo di questo motore di ricerca conversazionale. E non è il solo.

Anche il CEO di Shopify ha seguito questo esempio, senza dimenticare NVIDIA raggiungendo ben 74 milioni di dollari di finanziamenti. Insomma, se ha destato tutto questo interesse conviene dare uno sguardo da vicino a Perplexity AI: ecco tutto quello che devi sapere.