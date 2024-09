Cos'è Canva e a cosa serve

Il modo migliore per capire come sfruttare questo strumento per creare grafica, video e documenti necessari al tuo lavoro di content creator: bisogna capire cos'è Canva e come può essere realmente utile alla tua attività. Il punto è che abbiamo a disposizione da tempo una serie di strumenti utili per velocizzare operazioni che in passato dovevano essere svolte con attrezzatura professionale. Le soluzioni tra cui scegliere sono diverse e Canva è una delle migliori.

Il motivo? Basta continuare a leggere per capire cosa mi spinge a prendere seriamente in considerazione la possibilità di utilizzare solo Canva per qualsiasi attività di creazione dei contenuti. Spesso anche quelli testuali.

Cos'è Canva, una definizione

Canva è una piattaforma di content creation e progettazione visual, implementata dall'intelligenza artificiale, che si basa su un meccanismo di drag and drop per consentire agli utenti di selezionare e spostare gli elementi. L'obiettivo di Canva? Quello di semplificare una serie di attività legate alla grafica, consentendo di utilizzare dei modelli e degli archivi di foto o video da sfruttare in base ai privilegi concessi dal profilo che si è scelto. Infatti, molte feature si sbloccano passando da Canva gratuito a pagamento.

L'evoluzione degli utenti Canva nel tempo.

Quest'applicazione, presente sia come piattaforma Cloud che su App per smartphone, è attiva dal 2013 e nel corso degli anni è cresciuta in modo esponenziale. Tanto da contare oltre 100 milioni di utenti (fonte immagine e dati) con traduzioni in oltre 100 lingue.

Quali sono le risorse disponibili?

Per capire cos'è Canva bisogna considerare le feature introdotte all'interno della suite nel corso degli anni. In primo luogo ricordiamo che sono entrate a far parte della piattaforma due archivi mondiali di photo e video stock molto noti: Pixabay e Pexels.

Fondamentale anche l'acquisizione di Smartmockups, che consente di aggiungere un visual ad un supporto, e quella di Kaleido.ai, per rimuovere uno sfondo dal visual. Il lavoro di data storytelling su Canva viene supportato da un'ulteriore integrazione: Flourish. Tutto questo permette di avere una piattaforma capace di aiutarti in mille compiti differenti. Ad esempio?

Cosa posso fare con Canva

Altro spunto importante per definire cos'è Canva: i possibili utilizzi. Come vedremo nelle prossime lezioni di questa guida, oggi con questo tool di progettazione grafica (gratuito e a pagamento, desktop e mobile) puoi fare praticamente tutto. Dalla grafica per i social ai biglietti di Natale. Basta andare nella home page di Canva per avere un'idea di cosa puoi fare con questo strumento che ha rivoluzionato la vita di molti utenti.

Canva è perfetto per professionisti del web che vogliono automatizzare alcuni passaggi del loro lavoro, così come per semplici appassionati di comunicazione che cercano una soluzione semplice ed efficace per confezionare una grafica di qualità. Puoi utilizzare Canva per creare infografiche, presentazioni, collage di immagini, cover per libri e tanto altro.

La home page di Canva.

Sarà facile gestire progetti per definire la grafica di riviste online, mappe mentali, poster e contenuti per i social. L'aspetto più interessante è la possibilità di realizzare dei prodotti testuali come ebook, whiteboard e curriculum. Senza dimenticare i template che ti danno la possibilità di confezionare dei report personalizzati. In sintesi, qui puoi muoverti con una comunicazione completa, attenta a ogni dettaglio e facile da gestire per tutti.

Gli strumenti dell'AI su Canva

Altra caratteristica fondamentale di questo tool è la presenza di una sezione dedicata all'intelligenza artificiale. Diversi strumenti permettono di velocizzare e migliorare il lavoro sfruttando la scrittura automatizzata e basata su meccanismi simili a quelli di ChatGPT. Come vedremo, potrai semplificare le modifiche da apportare ai tuoi visual grazie all'AI.

Cosa posso fare con Canva? Una panoramica

In una guida dedicata a Canva è fondamentale capire cosa fare, cosa puoi realizzare con questo strumento. Puoi utilizzare il tool di pianificazione e ottimizzazione del visual per qualsiasi compito. Dalla gestione dei contenuti social per Instagram ai video da caricare su YouTube, fino alle lettere commerciali.

Ti sembra impossibile operare in settori così diversi con un unico strumento? Ebbene, devi scoprire le potenzialità di Canva per capire cosa puoi ottenere con la combinazione di modelli e creatività.

Presentazioni

Iniziamo con gli impegni in ufficio. Lo sai che oltre a Keynote e PowerPoint puoi utilizzare Canva per creare delle presentazioni efficaci dal punto di vista grafico? Hai una miriade di modelli già pronti e puoi modificare ogni aspetto, dal font utilizzato al colore delle sezioni. Inoltre puoi creare presentazioni video anche registrando un tuo intervento su Canva.

Il menu delle varie presentazioni divise per categoria.

Alcuni elementi possono essere caricati dal Desktop o puoi utilizzare le immagini stock che hai a disposizione. Chiaramente, se hai delle esigenze specifiche la soluzione migliore è quella di avere la versione PRO che ti consente di sbloccare qualsiasi opzione a corredo.

Documenti

Una grande fetta di attività riguarda la creazione e la scrittura di documenti testuali. Cosa fare con Canva? In primo luogo hai la possibilità di implementare il tuo lavoro di lead generation creando dei magnet. Ovvero contenuti tipo ebook e white paper ma anche report e statistiche approfondite.

Bene, tutto questo può essere creato con Canva. C'è una voce specifica nel menu di navigazione principale: "Docs". Da qui puoi creare qualsiasi cosa, dai questionari ai riassunti fino ai già citati approfondimenti. Inoltre puoi utilizzare il Write Magic, una funzione basata sull'intelligenza artificiale che ti consente di automatizzare la scrittura.

Video

Grazie a questo strumento puoi sostituire - almeno in parte - diversi programmi per il montaggio video. Per sfruttare al massimo questa funzione vai nell'area dedicata e inizia a scegliere template e stile. Puoi individuare la palette dei colori che preferisci o selezionare tra una serie di clip già pronte e divise per categorie.

Puoi caricare anche i tuoi contenuti e aggiungere del testo sul video, magari con uno sfondo scuro per aumentare la leggibilità e puoi intervenire sui vari layer in modo da gestire al meglio questi aspetti. Oltre ad avere la possibilità di tagliare e incollare i vari elementi, come faresti con un qualsiasi software di video editing, puoi aggiungere l'audio che preferisci.

Reel

Abbiamo già sottolineato che con questo tool puoi lavorare nel tuo percorso sui social media perché hai a disposizione dei formati immagine già pronti. Non tutti sanno, però, che puoi lavorare anche con le animazioni e i video. Ad esempio, come creare dei reel con Canva?

Basta aprire l'editor di Canva per scegliere il tipo di animazione e modificare ogni singolo frame, compreso il testo che usi per comunicare il tuo messaggio e le call to action per il pubblico.

Curriculum

Di sicuro uno dei modi migliori per sfruttare questo tool è con la creazione di un curriculum professionale, troppo spesso incastrato in modelli sterili e ripetitivi.

Esempio di CV creato con Canva.

Chiaro, in alcuni contesti serve il modello europeo e va bene così ma non sempre ti devi accontentare di un foglio bianco. Per questo Canva ti permette di scegliere tra decine di CV con modelli adatti a qualsiasi esigenza. Anche in questo caso hai la possibilità di muoverti tra opzioni gratuite e a pagamento che valgono sicuramente il loro costo.