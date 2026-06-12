Architetture ad Agenti AI: progettare soluzioni multi-agente e servizi MCP

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Creare ecosistemi agentici
L’era in cui bastava invocare un LLM da un programma Python è ormai Preistoria. Siamo già nell'epoca degli agenti multipli che collaborano tra loro invocando servizi MCP come backend. Impariamo a progettarli ed implementarli
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