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Architetture ad Agenti AI: progettare soluzioni multi-agente e servizi MCP

L’era in cui bastava invocare un LLM da un programma Python è ormai Preistoria. Siamo già nell'epoca degli agenti multipli che collaborano tra loro invocando servizi MCP come backend. Impariamo a progettarli ed implementarli

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