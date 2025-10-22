Pagine Web multilingua e posizionamento su Google

Ultimo controllo da fare: verificare il posizionamento SEO di un sito Web multilingua. Il tuo portale internet è ora online, inizia a macinare visite ma non hai ancora capito se le performance in termini di posizionamento sono quelle che ti aspettavi. Certo, da Google Analytics puoi tracciare le viste che arrivano da determinati paesi ma non sai come procede il ranking.

In pratica, non sai ancora con precisione se il tuo sito Web multilingua si posiziona adeguatamente su Google.com, Google.fr e su tutte le altre versioni del motore di ricerca. Posso verificare se il crawler di Mountain View riconosce le varie versioni tradotte e posiziona al meglio le mie pagine internet? Una volta controllato il progetto dal punto di vista tecnico e le varie condizioni stilistiche che ti consentono di avere delle traduzioni efficaci, dopo un po' di tempo devi verificare se le pagine si posizionano in modo corretto.

Browser

Il primo metodo per verificare il posizionamento di un sito Web multilingua su Google è quello di utilizzare la ricerca anonima per vedere se la SERP - ovvero la pagina dei risultati - restituisce il tuo nome a dominio. Il primo check che consiglio è quello dell'indicizzazione.

Basta utilizzare l'operatore di ricerca site: più il nome a dominio del sito Web o il permalink per scoprire se Google ha effettivamente scoperto tutte le risorse pubblicate. Però puoi proseguire il controllo digitando singoli termini per monitorare il posizionamento.

Ovviamente devi farlo con il browser in inglese o nella lingua utilizzata dal tuo pubblico. Come cercare su Google in un'altra lingua? Il primo metodo per avviare ricerche in tutte le lingue che preferisci consiste nell'utilizzare un indirizzo con dei parametri specifici. Ecco un esempio:

https://www.google.de/webhp?hl=de&gl=de

https://www.google.com.br/webhp?hl=pt&gl=br

Con il primo URL stai chiedendo a Google di effettuare delle ricerche in tedesco, nel secondo vuoi fare riferimento alla sua versione brasiliana e decidi di usare il portoghese per digitare le query.

Conoscendo i codici delle lingue e gli indirizzi della varie versioni del motore di ricerca puoi cambiare le variabili ed eseguire ricerche in tutto il modo con qualsiasi idioma. Soluzione alternativa?

Cambia lingua di navigazione e ricerca.

Usare Google con una lingua differente ma non è la condizione più comoda se vuoi verificare il posizionamento di un sito Web multilingua creato con WordPress. In questo modo infatti ci vuole troppo tempo per ottenere il risultato atteso.

Search Console

Chi lavora con i siti Web conosce l'importanza della Search Console. Anche per il tuo portale multilingua devi chiedere l'attivazione di questa piattaforma. Essa è fondamentale per monitorare gli errori, scoprire eventuali penalizzazioni o pagine 404, così come per rilevare prestazioni SEO e ranking delle varie keyword in traduzioni differenti.

Il modo migliore, cioè quello tecnicamente più corretto e professionale per verificare il posizionamento di un sito Web pubblicato in più lingue è quello di andare nella sezione chiamata "Rendimento" e aggiungere la variabile "Paese". Questo ti consente di verificare il ranking internazionale del sito internet.

Controllo del posizionamento multilingua con Search Console.

Come procedere? Scegli il paese che ti interessa e inizia ad esplorare le keyword con cui ti posizioni in modo ottimale e quali sono le pagine che rendono meglio nelle diverse lingue. Questo è il modo migliore per avere dei dati ufficiali rispetto al ranking in varie lingue.

SEO tool

Ultima soluzione da mettere in campo: il controllo attraverso i vari strumenti SEO. In primo luogo conviene effettuare un passaggio su Screaming Frog, applicazione che consente di replicare il lavoro svolto dal crawler di Google in modo da individuare eventuali errori di struttura.

Struttura che su un portale multilingua non è semplice. Puoi scoprire errori 404, link "rotti", pagine inserite come noindex ed eventuali problemi con il tag hreflang . Screaming Frog è utile ma non valuta il posizionamento: per farlo devi utilizzare strumenti come Ahrefs, Semrush e Majestic che sono specifici per un lavoro di ottimizzazione SEO multilingua.

Audit con Screaming Frog.

Con questi tool puoi monitorare l'intero sito Web, un singolo URL o verificare una parola chiave. C'è anche l'opzione di alert per seguire l'andamento delle pagine che ti interessano nel ranking internazionale. Ovviamente, per progetti più importanti è questa la soluzione migliore per verificare il posizionamento di un sito Web valutando anche i competitor.