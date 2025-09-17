-
WordPress multilingua
Come realizzare un sito Web multilingua con WordPress
Uno degli obiettivi fondamentali per chi si occupa di sviluppo di nuovi progetti digitali: capire come creare un sito Web multilingua con WordPress. Un tempo tutto era più semplice ma il risultato finale non era molto professionale: si inseriva un widget per far tradurre le pagine a Google Translate. Chiaramente non potevi fidarti molto si questo sistema, nonostante i passi avanti fatti da questo tool.
Molti hanno pensato di mettere sulla stessa pagina Web, con URL invariato, due versioni dello stesso contenuto: in italiano e inglese. Pessima soluzione, sia per user experience che per i parametri SEO. Anche Google ha fatto chiarezza sull'argomento: meglio avere URL differenti per traduzioni o varianti di un testo. Ciò significa che devi realizzare un sito internet dedicato a più idiomi, in alcuni casi non basta neanche avere una sola versione di una lingua tradotta. Vuoi procedere al meglio? Ecco come creare un sito Web multilingua con WordPress.
Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto:
Uno degli obiettivi fondamentali per chi si occupa di sviluppo di nuovi progetti digitali: capire come creare un sito Web multilingua con WordPress. Un tempo tutto era più semplice ma il risultato finale non era molto professionale: si inseriva un widget per far tradurre le pagine a Google Translate. Chiaramente non potevi fidarti molto si questo sistema, nonostante i passi avanti fatti da questo tool.
Molti hanno pensato di mettere sulla stessa pagina Web, con URL invariato, due versioni dello stesso contenuto: in italiano e inglese. Pessima soluzione, sia per user experience che per i parametri SEO. Anche Google ha fatto chiarezza sull'argomento: meglio avere URL differenti per traduzioni o varianti di un testo. Ciò significa che devi realizzare un sito internet dedicato a più idiomi, in alcuni casi non basta neanche avere una sola versione di una lingua tradotta. Vuoi procedere al meglio? Ecco come creare un sito Web multilingua con WordPress.
Se vuoi aggiornamenti su Development inserisci la tua email nel box qui sotto: