Come realizzare un sito Web multilingua con WordPress

Uno degli obiettivi fondamentali per chi si occupa di sviluppo di nuovi progetti digitali: capire come creare un sito Web multilingua con WordPress. Un tempo tutto era più semplice ma il risultato finale non era molto professionale: si inseriva un widget per far tradurre le pagine a Google Translate. Chiaramente non potevi fidarti molto si questo sistema, nonostante i passi avanti fatti da questo tool.

Molti hanno pensato di mettere sulla stessa pagina Web, con URL invariato, due versioni dello stesso contenuto: in italiano e inglese. Pessima soluzione, sia per user experience che per i parametri SEO. Anche Google ha fatto chiarezza sull'argomento: meglio avere URL differenti per traduzioni o varianti di un testo. Ciò significa che devi realizzare un sito internet dedicato a più idiomi, in alcuni casi non basta neanche avere una sola versione di una lingua tradotta. Vuoi procedere al meglio? Ecco come creare un sito Web multilingua con WordPress.

