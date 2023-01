iOS: gestione dello spazio di storage

Nella precedente lezione abbiamo indicato il modo più rapido per eseguire la rimozione delle animazioni di sistema, cosi da ottimizzare le performance del device, incrementare la durata della batteria e la sua longevità.

Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulla gestione dello spazio di storage presente sull'iPhone. Per funzionare correttamente infatti, il sistema operativo necessità di un determinato quantitativo di spazio libero sul disco fisso. Questo perché durante i task quotidiani vengono generati tutta una serie di dati utili per le operazioni più comuni.

iOS e gestione della memoria

Se iOS si ritrovasse con la memoria piena, il device non risponderebbe più in modo adeguato agli input del suo utilizzatore e si inizierebbe ad osservare una costante degradazione delle prestazioni e, nei casi più gravi, anche una serie di crash ed impuntamenti che comprometterebbero il corretto funzionamento del telefono.

Monitorare lo spazio di storage occupato dagli applicativi di terze parti e dai nostri contenuti è un'operazione che andrebbe svolta con una certe regolarità, cosi da prevenire la perdita delle performance ottimali del cellulare. Oltretutto, le applicazioni installate nello smartphone possono anche restare attive in background e consumare notevoli quantità di risorse di CPU, GPU e RAM, appesantendo quindi iOS e rallentando il nostro flusso di lavoro.

Una delle migliori strategie per liberare spazio sull'iPhone consiste nel rimuovere i software che non utilizziamo più. Inoltre possiamo eseguire un backup dei contenuti multimediali sul nostro PC/Mac, cosi da poter cancellare con serenità file, foto e video salvati nel telefono. In alternativa è possibile affidarsi a soluzioni di storage sul Cloud con cui avere sempre a disposizione i dati senza che siano fisicamente immagazzinati nella memoria dello smartphone.

Eseguire un monitoraggio del genere è davvero semplice. Basta affidarsi ai comodi strumenti integrati nel sistema operativo. iOS dispone infatti di una serie di tool ed utility dedicate alla gestione ed amministrazione dello spazio del disco. È sufficiente recarsi nei setting dell'iPhone per ottenere lo stato della memoria occupata con una suddivisione dei dati in base alle diverse tipologie di file e contenuti salvati.

Nelle versioni di iOS più moderne si può anche sfruttare il pratico file manager per rimuovere documenti, foto e video in modo simile a quanto avviene nelle piattaforme mobile concorrenti oppure sui normali computer. Ovviamente, prima di operare la rimozione dei file è bene essere sicuri che questi siano già stati salvati tramite backup su un'altra unità di storage o in qualche servizio come iCloud o Dropbox. Cosi facendo eviteremo di cancellare del materiale che potrebbe esserci utile in futuro o che volevano in ogni caso conservare.

Gestire lo storage su iOS

Per amministrare lo spazio disponibile sul disco nel nostro smartphone Apple bisogna recarsi nel centro di controllo di iOS. Tale operazione è alla portata di tutti e può essere svolta anche dagli utenti alle prime armi che sono da poco venuti in possesso di un dispositivo del genere. Il tutto si può svolgere mediate gli strumenti messi a disposizione dal sistema operativo, quindi non si rischia di arrecare danni al telefono o di compromettere le funzionalità del cellulare tramite programmi di terze parti.

Prima di tutto sblocchiamo l'iPhone tramite il FaceID, oppure con il classico TouchID se possediamo un iPhone SE o modelli più datati, ed accediamo alla schermata iniziale.

Sfogliamo quindi le varie schermate disponibili fino a all'applicativo "Impostazioni" che presenta l'icona della ruota dentata stilizzata. In alternativa, se non troviamo tale software possiamo reperirlo tramite la funzione di ricerca integrata di iOS presente nella "Libreria App".

Facciamo swipe con il dito sempre verso destra fino al termine delle schermate personalizzate dall'utente. Ora dovremmo poter visualizzare un campo di testo presente nella alta dello schermo dove è possibile digitare la parola "Impostazioni" e accedere all'applicazione che stiamo cercando.

Esiste anche un'altra modalità di ricerca ovvero quella vocale tramite l'assistente digitale Siri. Dunque dall'iPhone sbloccato pronunciamo ad alta voce "Ehi Siri" e di seguito "Apri Impostazioni".

Una volta arrivati all'interno delle Impostazioni di iOS saranno visualizzate una lunga lista di categorie. Quella che interessa a noi viene chiamata "Generali". Tappiamoci sopra per accedere ad un riquadro con vari setting e selezioniamo l'opzione "Spazio iPhone".

Ci verrà mostrata una nuova finestra dove è possibile visionare lo spazio su disco occupato dalle applicazioni, da foto/video e dai documenti. Come accennato in precedenza, una delle migliori strategie per liberare la memoria prevede di rimuovere gli applicativi che non ci servono più o magari i file salvati al loro interno.

Un esempio concreto: se abbiamo l'applicazione di Netflix installa è plausibile che siano presenti dei film o delle serie TV salvati in locale per essere visionabili offline. Dunque tappiamo sull'icona di Netflix per aprire il pannello di gestione del software in questione.

Come potete notare, in basso è presente il riepilogo dei dati scaricati mentre nella parte alta troviamo la quantità precisa dello spazio usato da Netflix. Se abbiamo tanti video salvati e la memoria disponibile è quasi ultimata, forse è il caso di aprire il programma e cancellare i contenuti di cui abbiamo eseguito il download.

In alternativa, se decidiamo che l'applicazione non ci serve più clicchiamo su "Elimina App" per disinstallarla completamente dallo smartphone. Ora torniamo indietro e spostiamoci all'interno dell'applicazione "Foto".

iOS ci offre dei consigli preziosi per gestire lo storage. È consigliabile quindi eliminare completamente le foto o i video che si trovano nel cestino, tramite l'apposita opzione "Svuota Eliminati di recente", e magari visualizzare anche quanti video abbiamo registrato per capire se è il caso di continuare a conservali o meno.

Continuano l'operazione di pulizia sfogliando tutta la lista di applicativi presenti nel sistema, decidendo caso per caso se è necessario conservare i file a loro associati o, nei casi più estremi, disinstallare l'intero programma.