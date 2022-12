iOS: aggiornamento del sistema operativo

Bentornati in questo quinto appuntamento con la nostra serie di articoli dedicati al tuning delle prestazioni iOS, il sistema operativo mobile sviluppato da Apple ed utilizzato nella sua lineup di iPhone.

Nella precedente lezione abbiamo affrontato la metodologia più semplice per eseguire il backup di un dispositivo, in modo tale da riottenere facilmente le prestazioni ottimali del cellulare in caso di imprevisti. Andando quindi anche a preservare i dati ed i contenuti multimediali salvati nel telefono.

Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulle operazioni di aggiornamento del sistema operativo. Effettuare il download e l'installazione degli upgrade di iOS ci consente di ottenere le più recenti innovazioni tecniche sviluppate dai coder della casa californiana.

L'importanza degli aggiornamenti

Tenere aggiornato il firmware dell'iPhone permette di massimizzare le performance del telefono. Non di rado poi gli update di iOS portano con sé anche un vasto ventaglio di feature che semplificano la attività quotidiane dell'utente e rendono più fluido il workflow sul device.

Oltretutto, tramite gli aggiornamenti del sistema operativo Apple distribuisce anche tutta una serie di patch e bugfix dedicati al power management, offrendo un incremento dell'autonomia del device, e alla risoluzione delle vulnerabilità di sicurezza emerse durante i mesi precedenti.

Non eseguendo con regolarità gli upgrade per il dispositivo ci potrebbe esporre ad una serie di aggressioni informatiche molto rischiose. I bug di sicurezza in iOS possono consentire ad un attaccante di accedere al nostro cellulare, tramite un exploit che sfrutta una falla nota, ed eseguire una manomissione del sistema attuando una sottrazione di dati.

Nei casi peggiori si può incappare in dei ransomware, una tipologia di virus informatici che affligge anche gli iPhone, con cui viene bloccato l'accesso ai dati contenuti nel device e successivamente si richiede un riscatto, da pagare tipicamente in criptovaluta, per riabilitarne la lettura.

Oggi giorno stanno diventando molto comuni anche gli attacchi di cryptojacking, basati su codici malevoli che all'insaputa dell'utente, magari annidandosi in un documento, si installano silenziosamente sul dispositivo target ed avviano operazioni per il mining di criptovalute sfruttando le risorse del sistema ospitante.

La sicurezza del nostro iPhone è essenziale, al suo interno infatti è spesso presente una grande quantità di dati personali tra cui foto, password o numeri delle carte di credito. Quindi non bisogna mai trascurare l'aggiornamento di iOS o delle applicazioni di terze parti installate tramite l'App Store.

Eseguire l'upgrade del sistema operativo è semplicissimo, l'intera operazione può essere svolta tramite un comodo strumento integrato in iOS. L'utente deve solo avviare la ricerca dell'aggiornamento ed immettere il suo PIN oppure farsi riconoscere tramite il FaceID o il TouchID, per avviare il download e la successiva installazione del pacchetto di update.

Per concretizzare tale procedura è obbligatorio un riavvio del cellulare. Dunque è caldamente consigliato eseguire tale processo solo quando non si stanno eseguendo task importanti sul device. A causa del reboot è possibile che i file non adeguatamente salvati vengano persi dopo l'upgrade. L'opzione ideale è quindi quella che prevede di lasciare che iOS si aggiorni automaticamente durante le ore notturne, mentre si ha il telefono sotto carica.

Aggiornare iOS per massimizzare le prestazioni

Come accennato in precedenza, per aggiornare il sistema operativo dell'iPhone è sufficiente rivolgersi ad uno strumento integrato in iOS. Si tratta di un processo davvero semplice che può essere svolto da chiunque, anche dagli utenti meno esperti che sono venuti in possesso da poco di un device Apple.

L'utility esegue automaticamente il download di tutti i pacchetti necessari e li configura assicurandosi che operino secondo le direttive stabilite dai coder. L'utente non dovrà fare altro che avviare tale programma ed attendere che l'iPhone faccia tutto in autonomia.

Per controllare la disponibilità dell'aggiornamento è necessario recarci nei setting di iOS. Prima di tutto sblocchiamo l'iPhone tramite il FaceID, oppure con il classico TouchID se possediamo un iPhone SE o modelli meno recenti, ad accediamo alla schermata iniziale.

Sfogliamo le varie schermate disponibili fino a reperire l'applicativo chiamato "Impostazioni" che presenta l'icona della ruota dentata stilizzata. In alternativa, se non troviamo tale software, possiamo accedere ad esso tramite la comoda funzione di ricerca integrata presente nella "Libreria App" di iOS.

Facciamo swipe con il dito sempre verso destra fino al termine delle schermate personalizzate dall'utente. Ora dovremmo poter visualizzare un campo di testo presente nella parte in alto del display dove è possibile digitare la parola "Impostazioni" cosi da ottenere l'applicazione che stiamo cercando.

Esiste anche un'altra modalità di ricerca ovvero quella vocale tramite l'assistente digitale di Apple chiamato Siri. Dunque dall'iPhone sbloccato pronunciamo ad alta voce la parola chiave "Ehi Siri" e successivamente pronunciamo "Apri Impostazioni".

Una volta arrivati all'interno delle "Impostazioni" di iOS saranno visualizzate una lunga lista di categorie. Quella che interessa a noi viene chiamata "Generali". Tappiamoci dunque sopra e successivamente selezioniamo la voce "Aggiornamento Software".

A questo punto iOS andrà a verificare se sui server di Apple è stato rilasciato un nuovo upgrade del firmware.

Se è disponibile ci verrà mostrato un breve riepilogo delle novità implementate in tale aggiornamento.

A questo punto basterà tappare sul pulsante "Scarica ed Installa" per avviare la procedura. Fatto questo iOS ci chiederà di inserire il nostro PIN cosi da avviare il download dei pacchetti.

L'intero processo viene eseguito in background, quindi durante lo scaricamento dei dati si può utilizzare normalmente il telefono. Non appena tutto sarà pronto l'iPhone ci domanderà se desideriamo eseguire un riavvio cosi da procedere all'installazione definitiva dell'update. Confermiamo ulteriormente la nostra volontà di installare l'upgrade ed in pochi secondi lo smartphone procederà a riavviarsi.

Le tempistiche d'installazione dipendono dalle dimensioni dei pacchetti scaricati e dalla potenza della CPU presente nel SoC del device. Non appena la configurazione sarà ultimata il dispositivo ci richiederà l'autenticazione tramite FaceID, o TouchID, e tornerà ad essere utilizzabile senza problemi.

Se sono presenti nuove feature iOS ci invierà una notifica dalle quale potremo visualizzare un breve tour guidato con tutte le spiegazioni ed i dettagli delle funzioni implementate con l'update.