Strumenti per il Machine Learning

: è la fase in cui si reperiscono i dati con cui affrontare l'apprendimento del modello. Questi possono essere ottenuti in varie modalità: accedendo a dataset, pubblicamente disponibili, acquisendoli mediante fonti private o ricavandoli in maniera automatizzata; organizzazione dei dati : in questo ambito rientrano le tipiche operazioni di

: in questo ambito rientrano le tipiche operazioni di "pulizia" dove si verifica la qualità dei dati e la necessità di operare alcune formattazioni, trasformazioni o ottimizzazioni ma anche dove i dati vengono integrati con altre fonti disponibili nonché immagazzinati eventualmente in supporti più idonei al loro utilizzo; esplorazione : i dataset sinora raccolti vanno consociuti a fondo. Qui subentra una fase

: i dataset sinora raccolti vanno consociuti a fondo. Qui subentra una fase molto interessante fatta di statistiche, visualizzazioni di grafici, proiezioni, tutte attività volte a comprendere aspetti salienti del fenomeno da studiare attraverso le caratteristiche matematiche dei dati che lo rappresentano; preparazione all'apprendimento : una volta che i nostri dati sono stati ben raccolti, preparati ed

: una volta che i nostri dati sono stati ben raccolti, preparati ed esplorati possiamo passare alla loro predisposizione per l'apprendimento automatico. Qui ci si occupa di preprocessing (rielaborazione dei dati per ottimizzare alcune loro proprietà statistiche), selezione delle features (comprendere quali aspetti tra i dati raccolti sono più significativi per comprendere il fenomeno) e trasformazione (convertire la forma dei dati in maniera che siano utilizzabili dagli algoritmi di apprendimento); apprendimento : entriamo ora nella vera e propria fase di learning dove il modello, seguendo

: entriamo ora nella vera e propria fase di learning dove il modello, seguendo le nostre indicazioni, studierà i dati preparati e ne individuerà al meglio le regole interne; validazione del modello e testing : dopo l'apprendimento si passa alla verifica della sua

: dopo l'apprendimento si passa alla verifica della sua attendibilità, mettendolo alla prova con dati di test; previsione: superati i test, il modello è pronto per entrare in servizio e per eseguire previsioni

Questa descrizione degli step di un progetto di Machine Learning è una buona approssimazione del

lavoro dei data scientist ma in realtà ognuna di queste fasi è caratterizzate da una serie di ulteriori task con

specifici obiettivi. Per fare tutto ciò servono gli strumenti giusti pertanto prima di proseguire nella

guida ci soffermiamo per comprendere bene cosa la cassetta degli attrezzi del professionista dovrebbe contenere.

Linguaggi: perchè proprio Python?

Il Machine Learning potrebbe essere praticato con vari linguaggi di programmazione e ne esistono

diversi ottimi. Pensiamo al C++ con cui

è stata scritta buona parte dell'Informatica esistente, Java

ottimo linguaggio alla base di molti strumenti NoSQL e per Big Data ma anche R

linguaggio idoneo anche a chi non è un programmatore di natura o alternative più recenti come

il linguaggio Julia. Si tratta di tutte soluzioni

di assoluto rilievo, ricche di strumenti e caratterizzate da ottime prestazioni ma nel nostro caso, per questa

guida, abbiamo adottato un linguaggio leader nel settore: Python.

I motivi per cui Python si rivela un'ottima scelta sono molti:

è uno dei linguaggi più usati al mondo;

ha attorno a sé una delle community di programmatori più popolose e attive esistenti;

ha una sintassi molto concisa ma al contempo espressiva;

è ricco di funzionalità;

su di esso si basa un ecosistema per la Data Science di grandissimo valore.

Proprio di questo ecosistema faremo grande uso pertanto, prima di passare alla fase della sua predisposizione, è importante

capire le tipologie di strumenti di cui conviene dotarsi.

Quali strumenti?

Gli strumenti di seguito elencati saranno il pane quotidiano del data scientist e sarà fondamentale

averli installati e configurati per le nostre esigenze: