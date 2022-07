Pandas: operazioni sui dati

In questa lezione, affronteremo una serie di funzionalità che è necessario saper utilizzare in Pandas per esplorare e sintetizzare i dati. Gli esempi si rivolgeranno

ad un DataFrame che creeremo direttamente in maniera random qui sfruttando le potenzialità del mondo Python per la generazione di valori casuali.

Il DataFrame di esempio

La generazione dei dati avverrà per colonne utilizzando il costruttore DataFrame offerto direttamente dal modulo pandas .

Ecco il codice:

import pandas as pd from random import choice, randint def generatore_df(numero_righe=50): nomi=['Augusto', 'Remo', 'Cesare', 'Maria', 'Fabio', 'Noemi', 'Sara', 'Irene','Alessia'] cognomi=['Rossi', 'Verdi', 'Gialli','Bianchi','Neri','Marroni', 'Arancioni'] citta=['Roma','Milano','Napoli','Venezia','Firenze','Torino','Genova','Bologna'] titolo=['laurea','diploma'] return pd.DataFrame(data={'nome':[choice(nomi) for i in range(0,numero_righe)], 'cognome':[choice(cognomi) for i in range(0,numero_righe)], 'eta':[randint(30,50) for i in range(0, numero_righe)], 'citta':[choice(citta) for i in range(0,numero_righe)], 'titolo':[choice(titolo) for i in range(0,numero_righe)]})

Abbiamo predisposto una funzione di nome generatore_df in modo da poterla invocare comodamente quando necessario. Di default, genererà

cinquanta righe di dati casuali che descriveranno ipotetiche persone ognuna delle quali contraddistinta da nome, cognome, eta, città di provenienza e

titolo di studio. Per creare un nuovo DataFrame di esempio ci basta invocare la funzione nel seguente modo:

df=generatore_df(100)

e nell'oggetto df troveremo qualcosa di simile a questo (output prodotto con df.head() ):

nome cognome eta citta titolo 0 Augusto Neri 44 Firenze diploma 1 Irene Gialli 44 Torino laurea 2 Sara Verdi 33 Bologna diploma 3 Remo Rossi 43 Roma diploma 4 Sara Verdi 33 Torino laurea

Iniziamo a questo punto a vedere una serie di funzionalità che ci permettono di conoscere meglio un DataFrame.

Dimensioni e statistiche

Uno dei primi modi per conoscere meglio un DataFrame è quello di prendere confidenza con le sue dimensioni e peculiarità statistiche. La

sua forma ci verrà comunicata velocemente con la proprietà shape :

In []: df.shape Out[]: (100, 5) In []: df.shape[0] Out[]: 100 In []: df.shape[1] Out[]: 5

Otteniamo una tupla che ci dirà, in ordine, quante sono le righe e quante le colonne. Trattandosi di tupla, come si vede, ne potremo

estrarre i singoli valori sfruttando gli indici posizionali (0 per le righe e 1 per le colonne). Altri importanti strumenti da padroneggiare saranno

i metodi describe e info .

Il primo offre una visione statistica - per lo più a carattere numerico - dei campi presenti nel DataFrame. In uno come il nostro le valutazioni che lo

riguardano potranno essere applicate per lo più al campo eta essendo l'unico composto da valori numerici. L'effetto di describe sarà

quello di indicare tutte le principali dimensioni statistiche come media e deviazione standard e tratteggiare confini e distribuzione delle varie grandezze indicando

minimo, massimo e quartili.

In []: df.describe() Out[]: eta count 100.000000 mean 40.420000 std 6.185973 min 30.000000 25% 35.000000 50% 41.000000 75% 45.250000 max 50.000000

Per quanto riguarda info , questo metodo concede una visione più strutturale sul DataFrame elencando i nomi dei campi e

specificando per ognuno il numero di elementi (con eventuale indicazione di valori nulli) e tipo di dato (pensiamo a object come generiche stringhe):

<class 'pandas.core.frame.DataFrame'> RangeIndex: 100 entries, 0 to 99 Data columns (total 5 columns): # Column Non-Null Count Dtype --- ------ -------------- ----- 0 nome 100 non-null object 1 cognome 100 non-null object 2 eta 100 non-null int64 3 citta 100 non-null object 4 titolo 100 non-null object dtypes: int64(1), object(4) memory usage: 4.0+ KB

Raggruppamenti

Un altro aspetto molto utile per la conoscenza dei DataFrame sono i raggruppamenti, aspetto simile a quanto spesso si fa con le tabelle dei

database (non ci occupiamo qui di selezioni e filtri in quanto già affrontati in una lezione precedente).

In Pandas, si può operare con il metodo groupby in diversi modi, più o meno sintetici a seconda di cosa stiamo cercando. Qualora ci

interessasse applicare una funzione già presente in Pandas, ad esempio mean , a seguito di un raggruppamento potremmo utilizzare una

sintassi molto concisa come la seguente:

In []: df.groupby('citta').mean() Out[]: eta citta Bologna 37.750000 Firenze 42.470588 Genova 38.705882 Milano 39.500000 Napoli 44.600000 Roma 41.444444 Torino 38.833333 Venezia 40.363636

Abbiamo qui chiesto nello specifico di raggruppare dati per città e calcolare la media ove possibile: come in precedenza qui si è proceduto sull'età. Tale operazione

può essere ulteriormente raffinata specificando più campi per il raggruppamento (non solo la città ma anche il titolo di studio) ed indicando esplicitamente

che l'unica grandezza su cui vogliamo il calcolo della media è l'età:

In []: df.groupby(['citta','titolo'])['eta'].mean() Out[]: citta titolo Bologna diploma 40.000000 laurea 35.500000 Firenze diploma 41.750000 laurea 43.111111 Genova diploma 37.714286 laurea 39.400000 Milano diploma 39.000000 laurea 39.727273 Napoli diploma 44.500000 laurea 44.666667 Roma diploma 38.900000 laurea 44.625000 Torino diploma 37.000000 laurea 39.750000 Venezia diploma 37.666667 laurea 43.600000 Name: eta, dtype: float64

Per una maggiore personalizzazione si può poi procedere all'uso del metodo agg che ci permetterà di indicare quali funzioni vogliamo vengano

applicate ai campi. Nell'esempio che segue calcoleremo la media e la mediana dell'età dopo aver raggruppato per titolo e citta: