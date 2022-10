Guida pratica al Machine Learning

Il Machine Learning è quella branca dell'intelligenza artificiale che, sfruttando concetti derivati dalla statistica, permette di sfruttare i dati per definire comportamenti complessi che derivino da essi. In questa guida forniremo una panoramica di come Python e altre tecnologie correlate facilitino l'implementazione di soluzioni basate sul machine learning e l'intelligenza artificiale.

Il Machine Learning è quella branca dell'intelligenza artificiale che, sfruttando concetti derivati dalla statistica, permette di sfruttare i dati per definire comportamenti complessi che derivino da essi. In questa guida forniremo una panoramica di come Python e altre tecnologie correlate facilitino l'implementazione di soluzioni basate sul machine learning e l'intelligenza artificiale.