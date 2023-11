Aprire un negozio Amazon è un'operazione fondamentale per chi vuole trasformare la propria attività di vendita online. Molti credono che sia sufficiente aprire un e-commerce WordPress per monetizzare, altri vedono la soluzione del marketplace come l'alternativa per vendere online senza sito web. In realtà non è così facile.

Creare un negozio su Amazon vuol dire integrare uno dei brand più forti del web nella tua strategia di conversione. In alcuni casi si può pensare a un'integrazione con il portale privato - quindi con il tuo e-commerce personale - in altri invece c'è la possibilità di delegare tutto all'azienda di Seattle. Quindi puoi decidere di non aprire l'e-commerce ma solo il negozio su Amazon.

Come prendere questa decisione? E, soprattutto, come aprire un negozio Amazon degno di questo nome e capace di creare un buon lavoro di conversioni? Alla base di tutto questo c'è studio del contesto, ottimizzazione SEO, miglioramento dei contenuti multimediali. Vuoi approfondire? Tutto inizia da questa pagina ma prima devi approfondire: ecco la guida per creare un negozio Amazon in grado di affiancare al tua strategia di vendita online.