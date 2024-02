Molti utenti vogliono passare da WordPress.com a WordPress self hosted. I motivi sono tanti: c'è maggior libertà di azione, ci sono più plugin che ti permettono di espandere le funzionalità di base e puoi agire sul codice HTML per personalizzare ogni dettaglio. Inoltre, a parità di prestazioni, lavorare su un'istanza self hosted è più economico. Chiaro, all'inizio non è così.

La prospettiva di realizzare un blog gratis è allettante e con WordPress.com puoi fare proprio questo. Hai la possibilità di aprire un diario online in pochissimo tempo, senza conoscenze tecniche particolari. E al netto dei potenziali rischi di un'installazione del CMS su un server.

Non devi scegliere né hosting, né nome a dominio. Tutto è automatizzato. Però esistono tanti motivi per passare da WordPress.com a WordPress self hosted. E ci sono anche dei percorsi prestabiliti che ti aiutano a muovere tutti i passi senza mettere a rischio il tuo progetto, senza perdere i contenuti e inaugurando una nuova vita per le tue pubblicazioni.