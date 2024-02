Voglio chiudere questa guida per sfruttare l'intelligenza artificiale nel marketing con un'idea: prova a usare ChatGPT per creare strategie di mercato da applicare nella realtà.

Proprio così, lo strumento in esame ti consente di ipotizzare delle situazioni reali, in questo modo puoi avere una strategia capace di indicare la possibile soluzione da applicare alla realtà del tuo lavoro.

Che ovviamente è sempre più complessa di quella prospettata da uno strumento. Puoi fare SEO con ChatGPT e trovare nuovi spunti per la tua attività di social media marketing.

Ma non puoi mai sostituire la capacità dell'operatore, quella dell'uomo, di prendere decisioni e scremare con il colpo d'occhio dell'esperienza ciò che non va bene e non è adatto per un progetto specifico. Inoltre, come ben sai, il bot può essere impreciso, falsificare i dati o generare "allucinazioni". Quindi, come sempre, la precisazione è chiara: puoi creare strategie di mercato con ChatGPT ma solo per avere una base utile, un'idea dalla quale partire per applicare le tue competenze.

Il lavoro operativo e strategico vero e proprio lo devi fare in prima persona. Come procedere? In che modo ChatGPT può aiutarti a lavorare sulla tua strategia di marketing?

Parti sempre da una base dati concreta

Posso andare su ChatGPT e ipotizzare una pianificazione di attività per un determinato mercato. Questo mi dà soltanto delle indicazioni generiche, come è giusto che sia.

E potrebbero essere giuste ma anche no: la probabilità di ottenere risultati pessimi aumenta. Quindi, come scrivere un prompt efficace su ChatGPT in questi casi? Aggiungendo i dati immagazzinati da attività precedenti. Analisi del contesto, dei competitor, del target: tutto questo - insieme a matrici SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) e buyer personas - è fondamentale per arricchire i comandi da inviare alla piattaforma.

Chiedi a ChatGPT delle strategie concrete

Raccolti i dati, procedi con la richiesta. Cosa puoi ottenere e come creare strategie di mercato efficaci con ChatGPT? Un modo per iniziare è il seguente: dividiamo gli argomenti per obiettivi ben precisi.

Ingresso in nuovi mercati

ChatGPT può aiutarti. Chiedi a questo strumento di lavorare sull'ingresso della tua azienda in un nuovo settore o alla sua internazionalizzazione. È sufficiente spiegare al chatbot chi sei, cosa fai, quali sono i tuoi punti dell'analisi SWOT e il target di riferimento. Ecco un esempio concreto.

Crea una strategia per entrare in un mercato.

Come puoi notare, il prompt è molto lungo e dettagliato. Lo migliori ancora aggiungendo altri dettagli anche se non conviene esagerare, meglio puntare sulla semplicità. Tieni conto che puoi fare lo stesso con l'internazionalizzazione, l'apertura di un e-commerce e qualsiasi altra esigenza relativa al possibile ingresso in un settore o all'ampliamento dell'azienda.

Difesa dalle minacce

In alcuni casi è necessario creare delle strategie di mercato per affrontare dei pericoli all'orizzonte. Ad esempio, quello che spaventa molti è l'arrivo di un competitor agguerrito. In questo caso posso chiedere aiuto a ChatGPT per realizzare una strategia d'azione.

Come difendere la tua attività dalle minacce esterne.

In realtà questo prompt può essere declinato in un altro modo, ovvero cambiando il tipo di concorrente (invece di uno molto strutturato, tanti piccoli competitor). Oppure potresti chiedere a ChatGPT di risolvere un problema interno. Ti lascio la base per un prompt molto interessante.

Ho un'azienda di (inserisci l'attività). Crea una strategia di mercato per affrontare una shit storm sui social. Il pubblico mi attacca a causa di una comunicazione poco attenta nei confronti (cambia).

Questo è un esempio di come ChatGPT può aiutarti ad individuare una giusta linea da seguire per applicare delle strategie di mercato virtuose, anche per risolvere problemi importanti. Lo stesso si può dire, ad esempio, se i competitor abbassano i prezzi e tu devi trovare una strategia adatta perché la tua proposta continui ad essere concorrenziale.

Cambiamenti aziendali

Creare strategie di mercato con ChatGPT vuol dire affrontare delle sfide interne legate ai cambiamenti. Uno dei più comuni ma anche difficili da risolvere senza traumi: il rebranding. Ovvero la revisione e modifica della propria immagine. Ecco un possibile esempio.

Trova la soluzione per un rebranding con ChatGPT.

Altri esempi da prendere in considerazione: il cambio dei prezzi legato ad un aumento più o meno imprevisto delle materie prime. Ecco un prompt che ho usato per un caso concreto:

Crea una strategia per evitare che la domanda di un prodotto diminuisca in seguito all'aumento di un bene.

Ovviamente devi arricchire questo comando con tutti i dettagli del caso, in modo da ricevere una risposta quanto più attinente possibile al contesto di riferimento.