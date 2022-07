Come creare un portfolio gratis con Canva

Nato nel 2013, Canva è un ottimo strumento di progettazione (per la maggior parte gratuito) e pubblicazione online, che ha reso il mondo del graphic design accessibile anche per coloro che non possiedono competenze di livello professionale. Tra le tante opzioni, Canva mette a disposizione anche la possibilità di realizzare portfolio unici e creativi per stupire potenziali clienti e datori di lavoro, senza spendere un centesimo. Ecco una breve guida per imparare a creare un portfolio online utilizzando solamente Canva e le sue funzioni.

Come creare un portfolio con Canva: tutorial

La funzione di drag-and-drop integrata ti sarà molto utile per dare corpo al tuo primo portfolio con Canva, permettendoti di rilasciare gli elementi grafici direttamente sul foglio di lavoro. Ecco i passaggi da seguire per creare un portfolio.

Avvia Canva. Per prima cosa apri il programma e cerca nella barra di ricerca la parola “Portfolio”. Scegli un modello gratuito. Canva mette a disposizione decine e decine di modelli gratuiti per iniziare a costruire un portfolio. Scegli quello che più ti piace e che si abbina a ciò che vuoi mostrare. In alternativa puoi iniziare da un modello vuoto e modellarlo come meglio credi. Aggiungi loghi, scritte, colori. Dopo aver scelto il modello, è il momento di aggiungere i primi elementi. Inserisci il tuo logo (se non ne hai uno, puoi usare il creatore di loghi di Canva), scritte e scegli la palette di colori che vuoi utilizzare. Ricorda di mantenere sempre una certa coerenza nel tuo stile. Personalizza il portfolio. Ora puoi iniziare ad aggiungere fotografie, video, schermate, lavori e progetti personali, illustrazioni, grafiche: tutto quello che vuoi mostrare a un potenziale cliente o datore di lavoro. Cerca di intrecciarli al meglio per dare vita a una sorta di “storia”. Pubblica, stampa, condividi. Finalizza il tuo design e infine salvalo. Puoi anche stamparlo, pubblicarlo sul tuo sito web o condividerlo tramite link in alta risoluzione.

Canva: dalla A alla Z

