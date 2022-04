Crea loghi personalizzati con Canva

Come creare un logo personalizzato? Grazie a Canva potrai realizzare il progetto più adatto alle tue esigenze in pochissimi minuti, attingendo da migliaia di modelli pre-esistenti. Un ottimo strumento adatto soprattutto per coloro che hanno appena avviato un'attività oppure stanno pensando di rinnovare la propria immagine aziendale. Usufruire del tool è semplicissimo: basterà sottoscrivere un abbonamento a Canva Pro, che offre inoltre una serie di funzionalità aggiuntive dedicate anche alle aziende. Canva Pro è disponibile anche per un periodo di prova gratuito di trenta giorni, che potrai annullare in qualsiasi momento.

Creare loghi con Canva

Sono migliaia le aziende in tutto il mondo che hanno usufruito – e tuttora usufruiscono – dello strumento di creazione loghi messo a disposizione da Canva, azienda nata nel 2013 con l'obiettivo di rendere accessibile la progettazione grafica a tutti. Oltre ai migliaia di modelli di loghi professionali completamente personalizzabili, l'accesso al tool offre anche una serie di utili funzionalità extra:

Condividi e modifica il progetto del tuo logo in modo intuitivo

il progetto del tuo logo in modo intuitivo Accedi a milioni di immagini , icone e illustrazioni

, icone e illustrazioni L'intelligenza artificiale è in grado di generare loghi personalizzati

è in grado di generare loghi personalizzati Pubblica, condividi e scarica il tuo logo ad alta risoluzione ovunque

ovunque Centinaia di combinazioni di caratteri professionali

Sottoscrivendo un abbonamento a Canva Pro, avrai accesso anche al kit aziendale dove potrai impostare tutte le risorse relative al tuo brand – compreso il nuovo logo appena realizzato. Avrai inoltre a disposizione planner per contenuti, cartelle aggiuntive e 100 GB di spazio di archiviazione da utilizzare come preferisci. Fra i vantaggi extra di Canva Pro segnaliamo: oltre 100 milioni di foto, video ed elementi premium (font e modelli), strumenti premium come ridimensionamento automatico e la rimozione dello sfondo e tanto altro, disponibili anche durante il periodo di prova gratuito di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.