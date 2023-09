Come creare un sito WordPress headless con React

Come creare un sito dalle prestazioni stellari con le tecnologie più popolari del momento: WordPress e React. Un nuovo approccio allo sviluppo dei siti Web.

In questa guida impareremo a realizzare una single page application basata su WordPress per la creazione e gestione dei contenuti e su React per la costruzione dell'interfaccia delle pagine frontali del sito. Saremo quindi in grado di accedere all'API Rest di WordPress via React, creare una interfaccia utente basata su componenti React, rendere a video un blog e i singoli articoli nella stessa pagina dell'applicazione.

Il tutto grazie ad un CMS headless, cioè un CMS in cui la gestione del back-end e del front-end sono separate.