La Rest API di WordPress: composizione di una richiesta

Nella lezione precedente abbiamo introdotto la Rest API di WordPress e abbiamo mostrato la risposta ad una prima generica richiesta:

OPTIONS https://example.com/wp-json/wp/v2/posts

A questa richiesta l'API risponde con un oggetto JSON contenente i dati disponibili sugli ultimi articoli pubblicati nel blog.

Ma non è necessario richiedere sempre tutti i dati. La Rest API, infatti, fornisce alcuni parametri globali, disponibili per tutte le risorse, che permettono di avere il controllo sui dati che saranno inclusi nella risposta.

Il parametro _field

Il parametro _field permette di stabilire quali campi dovranno essere compresi nella risposta, permettendo di ricevere solo i dati rilevanti al caso specifico. Evitando quindi l'esecuzione di query che consumano una quantità non necessaria di risorse, oltre che il download e il parsing di oggetti JSON di grandi dimensioni.

Il parametro _fields accetta un elenco di elementi separati da virgola:

/wp/v2/posts?_fields=id,title,link

Oppure, nel caso in cui i pretty permalink non siano abilitati, si può utilizzare la sintassi degli array in una query string:

/wp/v2/posts?&_fields[]=id&_fields[]=title&_fields[]=link

Molte risorse includono link a risorse correlate. Ad esempio, un post può contenere un link a un post genitore, ai commenti lasciati dagli utenti e alla pagina dell'autore. La REST API dispone di parametri che permettono di recuperare i link a queste risorse, riducendo il numero di richieste HTTP necessarie.

I link alle risorse correlate sono raggruppati per "relazione" sotto la proprietà _links della risposta JSON.

Ecco un esempio:

[ { ... "_links": { "self": [ { "href": "https://example.com/wp-json/wp/v2/posts/1551" } ], "collection": [ { "href": "https://example.com/wp-json/wp/v2/posts" } ], "about": [ { "href": "https://example.com/wp-json/wp/v2/types/post" } ], "author": [ { "embeddable": true, "href": "https://example.com/wp-json/wp/v2/users/1" } ], }, ... } ]

Il parametro _embed

Il parametro _embed stabilisce che la risposta del server deve includere le risorse incorporate.

Questo parametro non richiede l'assegnazione di un valore e può essere utilizzato semplicemente aggiungendo ?_embed alla query string. Tuttavia è possibile assegnare al paramentro _embed uno o più valori per stabilire in modo granulare quali risorse debbano essere incluse nella risposta. La query riportata di seguito restituirà i dati relativi ad autore e immagine di anteprima dei post:

https://example.com/wp-json/wp/v2/posts?_embed=author,wp:featuredmedia

Nell'esempio che segue, invece, vengono richiesti i termini delle tassonomie:

https://example.com/wp-json/wp/v2/posts?_embed=author,wp:term

In modalità embed, la risposta conterrà una chiave _embedded sotto la quale saranno rese disponibili le risorse collegate (se il flag embeddable è impostato su true ).

Quello che segue è un frammento di risposta in modalità embedded:

[ { "id": 1551, "date": "2022-02-12T21:10:20", "date_gmt": "2022-02-12T20:10:20", "modified": "2022-02-20T10:21:35", "modified_gmt": "2022-02-20T09:21:35", "slug": "post-di-esempio", "status": "publish", "type": "post", "content": {...}, "excerpt": {...}, "_links": {...}, "_embedded": { "author": [...], "wp:featuredmedia": [...], "wp:term": [...] } } ]

Questo è quanto occorre sapere per accedere alla Rest API di WordPress, recuperare i dati dei post e importarli in un'applicazione React per la visualizzazione.

Per una descrizione più dettagliata delle richieste e delle risposte dell'API, si veda il manuale sulla REST API di WordPress.org, i concetti chiave e il riferimento dell'API.

Ora che sappiamo come comporre la richiesta e come sono strutturate le risposte, nella prossima lezione muoveremo un passo avanti con la prima configurazione di un'applicazione React.