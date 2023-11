Una single page application con React Router

Torniamo per un attimo al codice JSX che genera l'anteprima dei post. Come si ricorderà, questo è generato dal componente PostItem :

return( <div className="post-container"> <div className="post-content" id={post.slug}> <div className="post-featured-image"> { isLoading ? <p>Loading...</p> : <img src={featuredImage} /> } </div> <div className="post-details"> <div className="post-date"> {date} </div> <h2 className="post-title"> <a href={post.url}> <p dangerouslySetInnerHTML={{ __html: post.title.rendered }} /> </a> </h2> <div className="post-excerpt" dangerouslySetInnerHTML={{ __html: post.excerpt.rendered }} /> </div> </div> </div> );

Il codice HTNL

Il valore dell'attributo href del link punta all'URL dell'elemento post corrente, che non è altro che il permalink del post. Il codice qui sopra genera il seguente blocco HTML:

<div class="post-content"> <div class="post-featured-image"> <img src="https://images.pexels.com/photos/270404/pexels-photo-270404.jpeg"> </div> <div class="post-details"> <div class="post-date">17 agosto 2023</div> <h2 class="post-title"> <a href="https://developer.wordpress.org/news/2023/08/the-anatomy-of-a-letterform/">The anatomy of a letterform</a></h2> <div class="post-excerpt"> <p>Typography series part 2: The anatomy of a letterform. Letters have parts! See how they combine to give a typeface its voice.</p> </div> </div> </div> // post-content

Con questo codice, facendo click sul titolo del post, il lettore viene reindirizzato alla risorsa originaria, esterna alla nostra App.

Se l'obiettivo è quello di creare una SPA ed evitare che gli utenti lascino la pagina dell'App, dovremo fare in modo di caricare l'intero post al suo interno. Ciò ci porta a introdurre il concetto di routing.

Il routing di un'applicazione React

Nell'ambito di un'applicazione Web, il routing consiste nell'associazione di un URL a una specifica risorsa della stessa applicazione. In React, ciò significa associare un URL a un componente.

React non supporta nativamente il routing, ma la funzionalità può essere facilmente implementata grazie alla libreria React Router.

Se non abbiamo ancora installato React Router come illustrato nel capitolo 5 di questa guida, installeremo la libreria dal terminale dei comandi. Se abbiamo un processo in corso, interrompiamolo con CTRL + C e spostiamoci nella cartella del progetto. Qui installiamo react-router con il seguente comando:

npm install react-router-dom

Al termine dell'installazione, avviamo nuovamente il servizio:

npm start

React Router fornisce una serie di componenti che permettono di implementare il routing. Qui useremo i seguenti:

BrowserRouter memorizza la posizione corrente nella barra degli indirizzi del browser e naviga utilizzando la History API di HTML 5. Questa è integrata nel browser e permette di mantenere la UI in sincro con l'URL corrente. L'elemento BrowserRouter racchiude l'intero output dell'applicazione.

memorizza la posizione corrente nella barra degli indirizzi del browser e naviga utilizzando la History API di HTML 5. Questa è integrata nel browser e permette di mantenere la UI in sincro con l'URL corrente. L'elemento racchiude l'intero output dell'applicazione. Routes racchiude una serie di child root che partono dalla root corrente.

racchiude una serie di child root che partono dalla root corrente. Route abbina un segmento di URL ad un componente, al caricamento e alle mutazioni dei dati. È il componente principale del routing di React.

abbina un segmento di URL ad un componente, al caricamento e alle mutazioni dei dati. È il componente principale del routing di React. Link permette di navigare verso un'altra pagina dell'applicazione. Funziona in modo simile ad un normale elemento <a> con un attributo href .

Routing e codice

Passiamo al codice. Apriamo il file App.js e sostituiamo il codice esistente con il seguente listato:

import { BrowserRouter, Routes, Route } from 'react-router-dom'; import Blog from "./components/Blog"; import Post from "./components/Post"; import './App.css'; export default function App() { return ( <BrowserRouter> <div className="container"> <Routes> <Route path="/" element={<Blog />} /> <Route path='/post/:slug' element={<Post />} /> </Routes> </div> </BrowserRouter> ); }

Abbiamo importato i componenti BrowserRouter , Routes e Route dal pacchetto react-router-dom . Abbiamo poi importato i componenti Blog e Post , oltre al file .css dell'applicazione.

Nel codice JSX abbiamo utilizzato gli elementi messi a disposizione dalla libreria React Router.

BrowserRouter è il contenitore che contiene tutti gli elementi dell'App;

è il contenitore che contiene tutti gli elementi dell'App; Routes racchiude una serie di singoli elementi Route ;

racchiude una serie di singoli elementi ; Route individua una singola route.

All'elemento Route abbiamo assegnato due attributi:

path : è il percorso da confrontare con l'URL per stabilire se la route corrisponde a un URL, ad un href di un link, o ad un'azione di un modulo.

: è il percorso da confrontare con l'URL per stabilire se la route corrisponde a un URL, ad un di un link, o ad un'azione di un modulo. element : è l'elemento o il componente React da rendere quando la route corrisponde all'URL. In questo caso abbiamo due elementi Route, il primo associato al componente <Blog /> , il secondo al componente <Post /> .

Abbiamo assegnato all'attributo path del secondo elemento Route il valore '/post/:slug' . A differenza del valore assegnato al path del primo elemento Route , questo secondo valore rappresenta un segmento dinamico.

Secondo quanto riportato nella documentazione di React Router:

Se un segmento di percorso inizia con : allora diventa un "segmento dinamico". Quando il percorso corrisponde all'URL, il segmento dinamico verrà analizzato dall'URL e fornito tramite params ad altre API del router.

Nel nostro codice, il segmento dinamico del path è slug . Per maggiori informazioni sui segmenti dinamici, si consulti la documentazione online. La struttura generale della nostra SPA è definita. Nella prossima lezione analizzeremo il codice dei due componenti Blog e Post .