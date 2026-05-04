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Guida al Model Context Protocol (MCP)

In questa guida introdurremo il Model Context Protocol (MCP), uno standard aperto introdotto da Anthropic nel 2024 che definisce come i modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) possano connettersi e interagire con strumenti esterni, dati e servizi, superando i limiti dell'accesso statico alle informazioni.

MCP offre un protocollo client-server basato su JSON-RPC che permette ai modelli di scoprire strumenti, eseguire azioni, ricevere dati e ottimizzare l'affidabilità delle risposte.

In questa guida vedremo i concetti di base e l'architettura di MCP, arrivando alle componenti tecniche chiave, ai modelli di comunicazione, alla sicurezza, all'integrazione con sistemi reali e, infine, alle best practice per sviluppare applicazioni MCP-powered.

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MCP offre un protocollo client-server basato su JSON-RPC che permette ai modelli di scoprire strumenti, eseguire azioni, ricevere dati e ottimizzare l'affidabilità delle risposte.

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