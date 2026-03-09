In questa ultima lezione della guida dedicata a Windsurf esploreremo il Model Context Protocol (MCP), uno dei concetti più avanzati e strategici dell’intero ecosistema Cascade. MCP è uno strumento estremamente potente che ci consente di collegare Cascade a servizi, strumenti e fonti di dati esterne in modo standardizzato, sicuro e scalabile.

Comprendere MCP significa andare oltre l’uso base dell’intelligenza artificiale: ci permette infatti di trasformare Cascade in un sistema capace di interagire con infrastrutture reali, automatizzare flussi di lavoro complessi e integrare informazioni distribuite. Anche se si tratta di un argomento più avanzato, padroneggiarlo ci offrirà un vantaggio concreto nel progettare applicazioni, automazioni e interazioni con l’IA molto più potenti, flessibili e orientate al mondo reale.

Che cos’è il Model Context Protocol (MCP)

Nel nostro percorso abbiamo visto come Cascade sia già in grado di comprendere il codice, generare contenuti, supportarci nella gestione dei progetti e interagire con gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma. Con il Model Context Protocol facciamo però un passo ulteriore, perché ci viene data la possibilità di collegare Cascade anche a strumenti esterni come repository GitHub, database, tool di design e persino sistemi legacy.

Questo cambiamento è fondamentale, perché elimina la necessità di estrarre manualmente dati o informazioni da altri servizi.Infatti, è Cascade stesso che, grazie ai server MCP, può recuperarli e integrarli direttamente nel proprio contesto di lavoro. In un’epoca in cui dati e strumenti sono sempre più distribuiti e frammentati, MCP ci permette di unificare tutto questo contesto e di renderlo accessibile all’intelligenza artificiale in modo trasparente e automatizzato.

Il Model Context Protocol è quindi un protocollo aperto progettato per consentire ai grandi modelli linguistici (LLM) di accedere in modo standardizzato a strumenti personalizzati, servizi e fonti di dati esterne. Nel dettaglio:

permette a Cascade , che funge da client MCP, di fare richieste a server MCP che espongono strumenti, dati e servizi utili.

, che funge da client MCP, di fare richieste a che espongono strumenti, dati e servizi utili. consente ai server MCP di collegarsi a servizi esterni (come database, sistemi di project management, API personalizzate) oppure da soluzioni custom che vogliamo integrare nel nostro workflow.

In altre parole, con MCP estendiamo ciò che Cascade può fare, permettendogli non solo di elaborare testo e codice, ma di interfacciarsi direttamente con strumenti reali e complessi.

Come funziona MCP con Cascade

Per utilizzare MCP all’interno di Cascade seguiamo questi passi generali. Prima di tutto, dobbiamo definire quali server MCP vogliamo collegare a Cascade. Ogni server MCP può esporre strumenti diversi (ad esempio: strumenti per GitHub, strumenti per database SQL, ecc.). Abbiamo due modi principali per aggiungere e configurare un server MCP.

Dall'Exstension Marketplace di Cascade

Dal pannello di Cascade cerchiamo l’icona Extensions nella barra in alto.

cerchiamo l’icona Extensions nella barra in alto. Da qui esploriamo i plugin MCP disponibili.

Selezioniamo il plugin desiderato e clicchiamo su Install per renderlo disponibile a Cascade.

In alternativa — o se il plugin non è disponibile nel Plugin Store — possiamo configurare manualmente i server MCP:

creiamo il file mcp_config.json .

. Inseriamo la configurazione JSON che definisce i server MCP da collegare.

Ecco un esempio di configurazione che definisce un server MCP che usa un comando locale (ad esempio per un server GitHub):

{ "mcpServers": { "github": { "command": "npx", "args": [ "-y", "@modelcontextprotocol/server-github" ], "env": { "GITHUB_PERSONAL_ACCESS_TOKEN": "" } } } }

Per server MCP esposti via HTTP, la configurazione cambia leggermente e richiede il campo serverUrl , ad esempio:

{ "mcpServers": { "figma": { "serverUrl": "https:///mcp" } } }

In questo caso l’URL deve puntare all’endpoint MCP esposto dal servizio.

Quando configuriamo MCP con Cascade ci sono alcune condizioni da tenere a mente:

Limite sugli strumenti abilitabili : Cascade può accedere a un massimo di 100 tool MCP contemporaneamente . Possiamo scegliere quali strumenti attivare per ciascun plugin direttamente nell’interfaccia dei plugin.

: Cascade può accedere a . Possiamo scegliere quali strumenti attivare per ciascun plugin direttamente nell’interfaccia dei plugin. Autenticazione e sicurezza : per servizi che richiedono autenticazione (come GitHub o Supabase), dobbiamo fornire i token o credenziali nei campi env della configurazione.

: per servizi che richiedono autenticazione (come GitHub o Supabase), dobbiamo fornire i nei campi della configurazione. Supporto dei trasporti: Cascade supporta sia il trasporto stdio che http per comunicare con i server MCP. La scelta dipende dal tipo di server MCP in uso.

Differenze rispetto all’implementazione standard

Una precisazione importante, soprattutto per chi ha già familiarità con MCP in altri ambienti come Claude Desktop o implementazioni standalone, riguarda il modo in cui Windsurf gestisce concretamente il Model Context Protocol.

Pur aderendo alle specifiche di MCP, Windsurf introduce un livello di astrazione che semplifica notevolmente la configurazione e l’utilizzo dei server MCP, riducendo la necessità di interventi manuali.

In Windsurf, infatti, la gestione principale dei server MCP avviene tramite l’interfaccia grafica di Cascade, attraverso il sistema di Extensions. Questo approccio ha due vantaggi. Il primo è la riduzione della complessità di configurazione, perché molti dettagli tecnici (avvio del server, gestione del ciclo di vita, compatibilità) vengono gestiti automaticamente dalla piattaforma.

Il secondo è una maggiore sicurezza operativa, poiché Windsurf guida l’utente nell’inserimento delle variabili d’ambiente, dei token di autenticazione e nella selezione degli strumenti effettivamente abilitati.

Il file mcp_config.json , pur essendo parte della specifica MCP, non è sempre necessario o visibile all’utente in Windsurf. In molti casi, soprattutto quando utilizziamo plugin disponibili nel Marketplace ufficiale, la configurazione equivalente viene generata e mantenuta internamente dall’ambiente.

Questo significa che, anche se concettualmente MCP funziona tramite client, server e strumenti esposti, l’utente finale interagisce con MCP in modo molto più guidato e astratto, concentrandosi sul risultato piuttosto che sui dettagli di implementazione.

È importante comprendere questa differenza per evitare confusione quando si consultano guide generiche su MCP. Windsurf non elimina MCP, lo incorpora rendendolo accessibile anche a chi non ha competenze avanzate di configurazione dei protocolli o di gestione dei processi locali.

In pratica, quando colleghiamo un repository GitHub, un database o un servizio esterno a Cascade tramite un plugin MCP, stiamo già sfruttando tutte le potenzialità del Model Context Protocol, anche se non stiamo scrivendo manualmente un file di configurazione.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo esplorato il Model Context Protocol (MCP) come la naturale evoluzione dell’integrazione di strumenti e servizi in Cascade. MCP non è solo un’estensione tecnica: è la chiave per trasformare Cascade da semplice assistente intelligente in un vero motore di automazione, capace di operare su dati reali, dialogare con sistemi esterni e supportare workflow complessi in modo continuo, affidabile e scalabile.