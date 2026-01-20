Introduzione a Windsurf

In questa prima lezione inizieremo a scoprire Windsurf, capiremo che cos’è, a cosa serve e come possiamo usarlo nel modo più naturale possibile. L’obiettivo è costruire una base solida per muoverci con sicurezza in un ambiente di sviluppo moderno, dove l’intelligenza artificiale diventa un vero alleato nel nostro lavoro quotidiano. Questa introduzione è il punto di partenza del percorso: tutto quello che vedremo nelle prossime lezioni, da Cascade ai workflow più avanzati

Che cos’è Windsurf

Volendo usare poche e semplici parole, Windsurf è un ambiente di sviluppo integrato di nuova generazione, concepito per integrare in modo nativo le funzionalità di intelligenza artificiale all’interno del processo di sviluppo del software. A differenza degli IDE tradizionali, il suo scopo non è soltanto quello di offrire un’interfaccia per la scrittura del codice, ma di accompagnarci in ogni fase del nostro progetto, aiutandoci nello sviluppo e senza ricorrere a strumenti esterni.

In altri termini, Windsurf è pensato per consentirci di restare nel flusso produttivo, mantenendo la concentrazione sull’attività di sviluppo, mentre le funzioni di assistenza automatizzata si occupano delle operazioni accessorie o ripetitive. L’elemento distintivo di Windsurf è Cascade, l’assistente intelligente integrato nell’ambiente. Attraverso il dialogo con Cascade possiamo generare codice, risolvere problemi, ottimizzare algoritmi, effettuare ricerche nella documentazione e persino gestire la distribuzione delle nostre applicazioni. Questa interazione è pensata per essere naturale e continua, in modo da sostituire le tradizionali interruzioni dovute alla consultazione di risorse esterne o alla scrittura di comandi ridondanti.

Windsurf si propone quindi come un sistema in cui la collaborazione fra sviluppatore e intelligenza artificiale non è un’aggiunta, ma un principio strutturale.

Installazione e requisiti di sistema

Prima di poter utilizzare Windsurf, dobbiamo assicurarci che il nostro sistema operativo risponda ai requisiti minimi previsti. Il software è compatibile con macOS, Windows e Linux, comprese le principali distribuzioni basate su Ubuntu. È consigliabile disporre di una versione aggiornata del sistema e di un ambiente stabile per l’esecuzione di applicazioni di sviluppo. La procedura di installazione, illustrata dettagliatamente nella documentazione ufficiale reperibile all’indirizzo docs.windsurf.com/windsurf/getting-started, è semplice e intuitiva.

Dopo aver scaricato il pacchetto di installazione dal sito ufficiale, possiamo procedere all’installazione seguendo le istruzioni guidate. Durante la prima apertura, il programma avvia automaticamente la procedura di configurazione iniziale, denominata onboarding. In questa fase ci viene chiesto di indicare se desideriamo partire da una configurazione completamente nuova o importare le impostazioni da un ambiente esistente, come Visual Studio Code o Cursor.

Dopo il Next vi verrà chiesto di registrarvi o eseguire il login.

Una volta completato questo passaggio saremo pronti per poter usare Windsurf.

L’interfaccia di Windsurf

Completata l’installazione, veniamo accolti dall’interfaccia principale di Windsurf. La disposizione degli elementi è progettata per favorire un flusso di lavoro continuo e per ridurre al minimo la necessità di cambiare contesto.

Sulla destra dell’interfaccia si trova il pannello dedicato a Cascade, che rappresenta il fulcro dell’interazione con l’assistente intelligente. Da qui possiamo formulare richieste in linguaggio naturale, ottenere spiegazioni, generare o modificare codice e ricevere suggerimenti contestuali basati sul contenuto dei file aperti. Cascade mantiene la consapevolezza dello stato del progetto e ci consente di lavorare in modo conversazionalesenza interrompere la scrittura. Sul lato sinistro si trova la sezione di navigazione dei file e dei progetti. È qui che possiamo aprire cartelle, gestire la struttura del codice e accedere al terminale integrato. Quest’ultimo è completamente funzionale e ci permette di eseguire comandi di sistema, test o script senza dover uscire dall’ambiente.

Immediatamente sotto la navigazione dei file troviamo anche la sezione dedicata al controllo versione (Git). Questa integrazione ci consente di effettuare commit, gestire branch e visualizzare lo stato delle modifiche direttamente all'interno dell'editor, mantenendo tutte le operazioni di sviluppo in un unico luogo. Windsurf include inoltre una Command Palette, richiamabile mediante una combinazione di tasti, che consente di avviare comandi, cambiare configurazioni e accedere rapidamente alle funzioni avanzate.

Infine, la barra di stato (Status Bar) nella parte inferiore dell'interfaccia fornisce feedback istantaneo su errori, avvisi, il modello AI in uso e lo stato delle connessioni. L'obiettivo di questa architettura unificata è chiaro, ovvero creare un ambiente di sviluppo autonomo dove ogni strumento è a portata di mano, realizzando così una perfetta sinergia tra l'editing del codice e l'assistenza AI.

Pricing

Windsurf, per poter funzionare nella totalità delle sue capacità, adotta un modello di pricing trasparente e flessibile, incentrato sull'utilizzo di Crediti Prompt. Questo permette a sviluppatori singoli, team e aziende di pagare in base al consumo effettivo delle funzionalità AI più avanzate. Windsurf necessita dell'uso di questi Crediti Prompt per attivare e far funzionare le sue capacità di generazione codice e di assistenza più sofisticate. Sono la valuta interna indispensabile per l'interazione con i suoi sistemi AI. La maggior parte delle interazioni con i modelli di intelligenza artificiale più potenti (come quelli di OpenAI o Claude) consuma questi crediti. Windsurf offre quattro piani principali per adattarsi a diversi livelli di utilizzo: "Free", "Pro", "Teams" ed "Enterprise"

Conclusioni

Con questa prima lezione abbiamo posto le fondamenta del nostro percorso di apprendimento in Windsurf. Abbiamo compreso che non si tratta di un semplice editor di codice, bensì di un ecosistema completo, progettato per integrare l’intelligenza artificiale nel cuore dell’attività di sviluppo. Abbiamo inoltre visto come installarlo.

Nelle lezioni successive approfondiremo gradualmente i diversi aspetti che rendono Windsurf uno strumento potente e versatile. Analizzeremo le basi di Cascade, per comprendere a fondo il modo in cui l’assistente interpreta le richieste e genera soluzioni pertinenti. Procederemo poi con l’architettura e il flusso di lavoro dell’ambiente, per giungere infine al deploy delle applicazioni, alla ricerca nei documenti e sul web, alla gestione delle memorie e delle regole, fino al Model Context Protocol, che rappresenta l’infrastruttura logica di tutto il sistema.