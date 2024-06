XPath: un esempio pratico

Riprendiamo il discorso su XPath e ricorriamo all'esempio in Bootstrap visto qualche lezione fa:

<div class="list-group col-md-6 col-md-offset-1" style="margin: auto"> <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="d-flex w-100 justify-content-between"> <h5 class="mb-1">Andrea Rossi campione italiano</h5> <small>12/02/2024</small> </div> <p class="mb-1">Al termine di una prova estremamente estenuante Andrea Rossi si è di nuovo laureato campione italiano a Imola.</p> <small class="text-muted">Autore: Simona Bianchi</small> </a> <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="d-flex w-100 justify-content-between"> <h5 class="mb-1">Lo Sporting ha il suo nuovo stadio</h5> <small class="text-muted">11/02/2024</small> </div> <p class="mb-1">Finalmente, dopo quasi due anni di lavori, possiamo dire orgogliosamente che lo stadio dello Sporting è pronto a ricevere i suoi tifosi</p> <small class="text-muted">Autore: Gianluca Neri</small> </a> <a href="#" class="list-group-item list-group-item-action flex-column align-items-start"> <div class="d-flex w-100 justify-content-between"> <h5 class="mb-1">Carlotta Gialli: nuovo record</h5> <small class="text-muted">10/02/2024</small> </div> <p class="mb-1">Carlotta Gialli è riuscita nell'impresa di centrare il nuovo record italiano. Prossimo obiettivo? Superare quello europeo!</p> <small class="text-muted">Autore: Simona Bianchi</small> </a> </div>

che produce una visualizzazione di questo tipo:

In tali casi, in cui gli elementi sono fortemente annidati tra loro, contraddistinti da svariate classi e definiti su tag molto variagati, XPath può essere molto utile muovendosi tra espressioni più generiche e accessi estremamente precisi. Notiamo che ogni singola notizia è racchiusa in un nodo HTML a . Il modo in cui abbiamo scelto di svolgere l'esercizio (ne esistono tanti altri alternativi che potranno costituire utilissimi esercizi) consiste nei seguenti passi:

apriamo il driver e invochiamo la pagina web da analizzare , nel nostro caso si chiama index_bs.html ed è contattabile su un server web in locale;

, nel nostro caso si chiama ed è contattabile su un server web in locale; richiediamo i nodi delle notizie corrispondenti a nodi a contenenti, tra le altre, la classe list-group-item ;

corrispondenti a nodi contenenti, tra le altre, la classe ; con un ciclo creiamo tanti oggetti di classe Notizia ;

di classe ; archiviamo ogni oggetto prodotto nella lista notizie_del_giorno ;

nella lista ; per verifica stampiamo in output gli oggetti prodotti.

Questo è il codice corrispondente ai quattro passaggi:

notizie_del_giorno=[] driver.get("http://localhost/index_bs.html") notizie = driver.find_elements(By.XPATH, "//*/a[contains(@class,'list-group-item')]") for notizia in notizie: notizie_del_giorno.append(Notizia(notizia)) for n in notizie_del_giorno: print(n)

Notiamo che ogni elemento a contiene molte classi e per richiederlo via XPath dovremmo indicare la sequenza completa. Per questo motivo, abbiamo usato l'utilissimo operatore contains che permette di riconoscere gli elementi in base ad una parte contenuta nell'attributo a cui facciamo riferimento.

La classe Notizia

La classe Notizia riceve come argomento del costruttore un singolo nodo WebElement recuperato da Selenium e lo partiziona in una serie di componenti interne dell'oggetto:

class Notizia: def __init__(self, nodo): self.titolo=nodo.find_element(By.TAG_NAME, "h5").text self.descrizione=nodo.find_element(By.TAG_NAME, "p").text self.data=nodo.find_element(By.XPATH, 'div/small').text self.autore=nodo.find_element(By.XPATH, 'small').text.split(':')[1].strip() def __str__(self): return f'Titolo: {self.titolo}

Autore: {self.autore}

Data: {self.data}

Descrizione: {self.descrizione}

'

Un aspetto interessante è vedere come nel costruttore abbiamo scelto di estrapolare le varie porzioni di testo. A titolo di ripasso, abbiamo anche utilizzato un approccio per tag . Il titolo e la descrizione erano inseriti in tag unici, h5 e p , e per questo abbiamo preferito procedere interrogandoli senza XPath.

Con XPath invece abbiamo scelto di cercare un tag small dentro a un div ed uno non contenuto in niente. Tra l'altro, nell'ultima operazione siamo intervenuti sulla stringa per eliminare il prefisso "Autore: " che era presente prima del nome di chi aveva scritto l'articolo.

Stampa finale

Alla fine i risultati ottenuti, appaiono come segue:

Titolo: Andrea Rossi campione italiano Autore: Simona Bianchi Data: 12/02/2024 Descrizione: Al termine di una prova estremamente estenuante Andrea Rossi si è di nuovo laureato campione italiano a Imola. Titolo: Lo Sporting ha il suo nuovo stadio Autore: Gianluca Neri Data: 11/02/2024 Descrizione: Finalmente, dopo quasi due anni di lavori, possiamo dire orgogliosamente che lo stadio dello Sporting è pronto a ricevere i suoi tifosi Titolo: Carlotta Gialli: nuovo record Autore: Simona Bianchi Data: 10/02/2024 Descrizione: Carlotta Gialli è riuscita nell'impresa di centrare il nuovo record italiano. Prossimo obiettivo? Superare quello europeo!