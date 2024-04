Python, guida al Web testing

Verificare il corretto funzionamento di un'applicazione in maniera meticolosa, veloce e ripetuta non è sempre un lavoro facile per l'essere umano e per questo esiste il testing automatico. Python offre strumenti particolarmente adatti per svolgere questo tipo di attività alla perfezione ed in questa guida ci concentriamo su quelli studiati appositamente per le applicazioni Web come Selenium. Sarà un viaggio che ci guiderà dai fondamenti del testing alla profonda comprensione della struttura delle pagine Web fino alla progettazione completa di una strategia di test automatizzati in grado di garantire costantemente la massima efficienza delle nostre applicazioni Internet.

