Come creare un sito Web per raccogliere fondi online

Se devi trovare fondi online per un progetto e raccogliere risorse economiche per una buona causa non hai molte alternative: devi fare buona pubblicità. E in questi casi è utile creare un sito Web in grado di diventare un punto di riferimento per le tue campagne di crowdfunding. Che sia un percorso di ricerca fondi per una ONG o per una campagna no profit specifica non fa differenza: c'è bisogno di un sito internet efficace.

In molti casi ci accontentiamo di servizi per avviare campagne di raccolta fondi, che fino a un certo punto sono anche gratuiti. Ma chi vuole accelerare realmente su questo fronte, e raggiungere il maggior numero possibile di contatti, ha bisogno di uno strumento in più.

Per la raccolta fondi serve un sito Web, ecco. Già sappiamo che il primo passo in questi casi è la scelta di un hosting di qualità: concentriamoci sugli aspetti strategici e su alcuni dettagli tecnici che ti aiuteranno a capire quando e come creare un sito Web per la raccolta fondi.