Obiettivi strategici e target di un sito Web di crowdfunding

Quando decidi di realizzare un sito Web per il crowdfunding ci sono delle operazioni standard che non possono mancare rispetto alla definizione degli obiettivi. Prima ancora di decidere il nome a dominio da registrare e acquistare l'hosting necessario a ospitare le pagine Web hai bisogno di una riflessione approfondita.

Il rischio di chi vuole creare un sito Web per la raccolta fondi online è quello di avviare un portale che, in realtà, procede senza una definizione chiara di cosa si vuole ottenere. Non basta avere una landing page online con un modulo per fare crowdfunding: ecco una serie di riflessioni che precedono la stessa installazione di WordPress. Sarà questo infatti il CMS che useremo per gli esempi mostrati nel corso della guida.

La raccolta di denaro online

Quali sono gli obiettivi di un sito Web di crowdfunding? Come puoi facilmente immaginare, il primo obiettivo da raggiungere nel momento in cui decidi di creare un sito internet per raccogliere fondi è quello relativo alla possibilità di aumentare la quantità di denaro donato.

Ragionando sia sul numero delle transazioni, sia sulla qualità. Ciò significa che devono esserci molte persone che donano, possibilmente migliorando gli importi. Questo vuol dire che di fronte allo scopo finale di un sito Web del genere si delineano diversi obiettivi secondari che alla fine ti consentono di ottenere esattamente ciò che ti serve.

Aumenta la visibilità del progetto

Chiaramente lo scopo principale di un sito Web per raccogliere denaro con il crowdfunding è quello di aumentare le donazioni. Per farlo bisogna avere più traffico e trasformare ogni visita in una conversione, almeno in teoria. Nella pratica non è così, il tasso di conversione sarà basso all'inizio. Bisogna strutturare il sito internet in modo da aumentare le visite.

Definisci la home page del sito Web.

In che modo? Innanzitutto realizzando un blog interno. Dal punto di vista tecnico bisogna optare per un template che prevede questa soluzione e scegliere come home page una risorsa statica che presenti il progetto, realizzando poi una pagina Web dedicata al blog. Grazie a questa soluzione puoi creare un gran numero di post che ti consentono di intercettare traffico.

Fidelizzazione del target

Altro obiettivo fondamentale per un sito internet rivolto alla gestione e raccolta dei fondi: fidelizzare. Una persona che dona può farlo ancora e questo si può ottenere in un modo semplice ma efficace: newsletter. Nel tuo portale devi aggiungere gli elementi necessari per consentire l'iscrizione alla mailing list così da raggiungere in qualsiasi momento gli utenti.

Lavora sulla tua credibilità

Tra gli obiettivi di un sito Web di crowdfunding abbiamo un punto essenziale: la credibilità. Ma anche la legittimità, ovvero servono prove per mettere al sicuro le persone che hanno intenzione di donare e cercano dei riferimenti chiari. In questo settore, forse più che in altri, è fondamentale lavorare sul fronte delle percezioni e delle prove reali:

"Many backers will believe it when they see it. In other words, they require some kind of evidence that your startup is legitimate and picking up steam before deciding to back your crowdfunding campaign. Show your backers what they will be supporting in detail — how it works, how you came up with the idea, and even pictures or videos if you have a prototype. Remember that you will likely never meet your backers, so the more proof you can provide that your startup is legitimate the better".

In questa ricerca dedicata proprio agli elementi di successo di una campagna di crowdfunding si mettono in evidenza alcuni aspetti strategici. Ad esempio, le persone che devono donare hanno bisogno di prove rispetto alla validità e alla legittimità del tuo lavoro. Non incontrerai di persona i tuoi sostenitori, più prove puoi fornire sul sito internet, meglio è.

Esempio di testimonial su Gutenberg.

Ad esempio, puoi inserire nella home page una serie di riferimenti rispetto alle aziende che collaborano con te o magari dei testimonial. In quest'ultimo caso puoi sfruttare anche i blocchi di WordPress Gutenberg per aggiungere sezioni dedicate alle referenze che altre persone possono dare rispetto al tuo lavoro di crowdfunding e raccolta fondi.

Analizza e studia il target di un sito Web per crowdfunding

Altro aspetto fondamentale per creare un sito Web dedicato al crowdfunding: la definizione e lo studio del target. Il motivo per cui indichiamo questa voce come condizione essenziale del processo creativo per fare raccolta fondi online? La risposta è semplice: la struttura e la natura del portale cambiano in relazione al target. Ma lo stesso vale per la scelta delle immagini

Anche la creazione dei testi e la definizione del tone of voice sono passaggi vincolati all'analisi del target. Non puoi realizzare un sito Web senza conoscere la tua audience. Soprattutto quando riguarda la raccolta fondi online dato che in questo caso dobbiamo lavorare sodo su leve persuasive come la riprova sociale e l'autorevolezza.

Perché è importante conoscere il pubblico?

Analizzare il target di un sito Web per crowdfunding è vitale, lo è per qualsiasi progetto, ma ancora di più per un portale di raccolta fondi. Il motivo è semplice: stiamo parlando di un settore in cui è fondamentale creare un legame, un percorso di empatia.

Questo avviene, come anticipato, per qualsiasi sito internet grazie a un above the fold che sintetizza la main promise, che l'azienda fa all'audience, e i punti di forza.

Ma quando parliamo di raccolta fondi è giusto tener presente che la contropartita da lasciare al pubblico non è materiale. Quindi dobbiamo fare affidamento ai principi espressi da Robert Cialdini. Come la simpatia, un canale di similitudine tra raccolta fondi e investitore. O la reciprocità, il potere di dare qualcosa in cambio. Anche di natura immateriale.

Come creare delle buyer personas online

Il modo migliore per aumentare le probabilità di successo nella raccolta fondi online: delineare il target di un sito Web per crowdfunding. Operazione che non è uguale per tutti, in alcuni casi c'è un'anima sociale dietro la richiesta di denaro ma in altri invece si nasconde un'esigenza imprenditoriale. O addirittura un investimento su un progetto.

Per avere delle possibilità in più si definiscono le buyer personas. Ovvero degli idealtipi che ti permettono di racchiudere le caratteristiche di una determinata fetta di possibili investitori. Quali sono i campi da inserire in una buyer personas per un sito Web di raccolta fondi?

Dati demografici

Nome fittizio per umanizzare la persona.

Fascia d'età.

Genere: maschile, femminile, non-binario, etc.

Dove vive (città, regione, paese).

Livello di istruzione.

Titolo di lavoro e settore.

Informazioni professionali

Posizione lavorativa attuale.

Settore in cui si opera.

Anni di esperienza.

Dati psicografici

Cosa sperano di ottenere utilizzando un sito di crowdfunding.

Cosa ritengono importante nella loro vita e nelle loro scelte.

Problemi o difficoltà che cercano di superare.

Ragioni per cui sceglierebbero di utilizzare il tuo sito di crowdfunding.

Cosa potrebbe trattenerli dall'usare il sito (preoccupazioni sulla sicurezza).

Chiaramente ogni soluzione può essere declinata e allinearsi con le esigenze del progetto, non esiste un unico modo per creare una buyer personas. E i profili che si possono individuare sono diversi, di solito due o tre ma non ci sono regole precise.

Usare l'intelligenza artificiale

Una buona soluzione per ottimizzare questo processo: chiedi all'intelligenza artificiale di aiutarti. Sai già che esistono diverse idee per utilizzare ChatGPT nel marketing. Puoi chiedere al chatbot di analizzare un sito Web di crowdfunding e identificare il target.

Usa ChatGPT per individuare il tuo pubblico.

Puoi poi modulare il tuo prompt in modo da gestire diversamente il risultato. Ad esempio, puoi chiedere a questo strumento basato sulla AI di individuare anche la schematizzazione delle buyer personas. Questo è un esempio di prompt:

Analizza questo sito Web e individua i target di [URL]. Inoltre, una volta individuati crea delle buyer personas per ogni profilo.

Ancora un'idea: prova a confrontare più siti Web e a individuare i target di progetti differenti. In questo modo sarà più facile avere un'idea del lavoro da svolgere anche per la tua attività legata alla realizzazione di un sito internet per la raccolta fondi.