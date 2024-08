E-commerce B2B: studiare il mercato e scegliere il CMS

Sappiamo che per realizzare un e-commerce B2B c'è bisogno di un'analisi di mercato. Di sicuro l'aspetto tecnico che precede la creazione materiale delle pagine Web prevede un percorso di studio rispetto alle fondamenta. Nello specifico, devi scegliere un hosting adatto a questo tipo di lavoro. Su questo punto puoi dare uno sguardo a questa guida.

Quello che è giusto considerare è che, a prescindere da dominio e server, prima di pensare a come realizzare un e-commerce B2B devi valutare chi ti troverai di fronte, quali sono le richieste del pubblico, dove devi investire i tuoi sforzi. Partendo sempre da una base solida: la natura business to business. Non stai parlando ai consumatori finali ma alle aziende.

Devi studiare il pubblico

Stiamo parlando di un passo fondamentale, vale a dire ciò che stanno cercando le persone che vuoi raggiungere e, più in generale, il profilo del potenziale target di riferimento.

In base al tipo di mercato nel quale operi puoi dover intercettare responsabili acquisti e capireparto, CEO, proprietari di PMI, responsabili di micro imprese a conduzione familiare.

Quindi, va bene sostenere e ricordare che uno shop online non si rivolge ai compratori finali ma a chi prende delle decisioni. Però dobbiamo capire quali sono le necessità specifiche, gli obiettivi, le richieste ma anche le abitudini di acquisto. L'analisi di mercato per e-commerce B2B inizia dallo studio della potenziale audience e dei tuoi lead.

Analisi di mercato per e-commerce B2B con ChatGPT.

Una buona keyword research - analisi delle parole chiave - condotta con SEOzoom o SEMrush può essere il punto di partenza per avere un'idea chiara del lavoro da svolgere.

Dividi il tuo potenziale pubblico in segmenti più piccoli in base a dimensione dell'azienda, il settore industriale, la posizione geografica e i comportamenti. Questo ti può aiutare a realizzare le buyer personas. Per aiutarti in questo compito puoi anche chiedere aiuto a ChatGPT che ti potrebbe dare qualche indicazione utile per procedere.

Valuta il contesto

Ci sono diversi aspetti da prendere in considerazione. In primo luogo devi conoscere il potenziale dei competitor per capire chi devi affrontare e quali sono le sfide da vincere: ci sono molti concorrenti di piccole dimensioni oppure il settore è congestionato da grandi player? In base alle risposte puoi comprendere il tipo di strategia da avviare.

Ad esempio, in quest'ultimo caso potrebbe essere utile immaginare la creazione di un blog aziendale per posizionare il tuo dominio su ricerche a coda lunga con scarso volume di richieste ma tassi di conversione interessanti. Ma non basta per concludere il percorso.

L'analisi di mercato per e-commerce B2B deve includere un passaggio successivo se punti anche all'internazionalizzazione: l'aspetto culturale dei vari paesi di riferimento.

Un esempio di matrice per l'analisi SWOT (fonte Wikipedia).

Se, ad esempio, vendi in determinati paesi dalle tradizioni molto diverse dalle tue potresti avere dei problemi con determinate traduzioni poco attente alla lingua madre, ai risvolti sociali, ai doppi sensi. Lo stesso può valere per le immagini ma anche per determinate pratiche economiche. La soluzione migliore, oltre a far verificare il sito Web da un madrelingua, è gestire il tutto da un'analisi SWOT per individuare punti di forza, debolezze, opportunità e minacce.

Definisci i tuoi obiettivi

Ora qualcuno potrebbe suggerire, a ragione, che l'obiettivo di un negozio online è quello di vendere e aumentare il fatturato. Giusto. Però noi sappiamo che il funnel nel B2B è particolarmente lungo e complesso, con una serie di fasi aggiuntive nella pipeline di vendita.

Qui si aggiungono considerazioni relative alla valutazione, alle offerte, alla considerazione di nuove opportunità di vendita. Quindi nell'analisi di mercato per e-commerce B2B bisogna considerare obiettivi intermedi rispetto alla conversione. Di conseguenza? Per realizzare il tuo shop online devi iniziare a considerare, nella struttura del tuo futuro e-commerce B2B, tutto ciò che serve per raggiungere gli scopi stabiliti a monte.

Scegli WooCommerce (e quindi WordPress) per il tuo negozio B2B

L'acquisto dell'hosting è fondamentale, idem per il dominio. Contestualmente devi puntare su una terza decisione per impostare al meglio il tuo lavoro: usare WooCommerce per e-commerce B2B. Perché è così importante prendere una decisione chiara su questo fronte?

Semplice, il content management system influenza ogni aspetto del tuo lavoro di vendita online: potrei sfruttare determinate funzionalità, semplificare il lavoro, avere delle opzioni particolari. Alcune tipologie di siti Web si possono realizzare con dei CMS ma di sicuro WordPress, con il relativo plugin WooCommerce, è la soluzione più flessibile e diffusa.

Anche quando vuoi realizzare un e-commerce B2B. Secondo te WordPress è la soluzione giusta per aprire un negozio online efficace nel settore business to business?

Scalabilità del CMS

Uno dei primi vantaggi che ti spingono a scegliere un WordPress con WooCommerce: si tratta di una soluzione perfetta per scalare e raggiungere i risultati sperati. Cosa significa questo? Semplice, a parte pochi casi puoi spingere WooCommerce al massimo. Dove preferisci. Anche verso la realizzazione di portali molto strutturati.

Con WooCommerce puoi realizzare siti Web di grandi dimensioni, abbastanza complessi. Per soluzioni estremamente complesse e con esigenze particolari puoi guardare altrove, ad esempio verso Magento (ci torneremo). Però per una struttura standard che ha voglia di crescere ed evolvere può andare sempre bene WooCommerce.

Semplicità della piattaforma

Di sicuro, un buon motivo per puntare su WordPress e WooCommerce per realizzare il miglior e-commerce B2B è la semplicità di base. Pur restando un binomio che ti consente di creare un sito Web di tutto rispetto, perfetto per il business to business, hai la possibilità di sviluppare con semplicità il tuo portale. Anche perché c'è grande abbondanza di esperti disposti ad aiutarti, template e plugin.

Disponibilità di plugin

Un altro buon motivo dedicato a WooCommerce per e-commerce B2B? Semplice, hai una quantità di estensioni che ti consentono di integrare ogni necessità. Qualche esempio? Puoi prendere in considerazione B2B for WooCommerce, una suite pensata proprio per trasformare il tuo e-commerce in una macchina per soddisfare sia il B2B che il B2C. Infatti, molto spesso un negozio online deve essere rivolto a entrambe le soluzioni.Quindi per i clienti finali e le aziende.

Ottimizza WooCommerce per e-commerce B2B

In questi casi può essere fondamentale avere un'estensione come WooCommerce. Che, ad esempio, può aggiungere più campi di registrazione (elenco a discesa, testo, selezione multipla, pulsante di opzione, ecc.) per uno scopo specifico.

Altra funzione decisiva in queste circostanze: l'opzione del plugin che ti consente di sostituire il pulsante "Aggiungi al carrello" con quello per chiedere un preventivo.

Questo è importante perché in molti casi la vendita di grandi forniture o macchine molto costose alle aziende non avviene tramite checkout standard ma con una valutazione.

Ancora un passo avanti: con questo plugin puoi abilitare/disabilitare i metodi di pagamento per determinati utenti. Questa funzionalità ti consente di avere diversi opzioni di checkout tra i clienti B2B e quelli B2C. Sempre su questo fronte puoi valutare un altro plugin utile: B2BKing, perfetto per differenziare vari aspetti come i prezzi e le spedizioni.

Eventuali alternative?

Confermiamo WooCommerce per e-commerce B2B grazie a scalabilità, personalizzazione, semplicità d'uso e presenza di community sviluppata. Però è vero che possono esserci delle visioni specifiche che portano verso decisioni differenti.

Come Magento, una piattaforma di e-commerce B2B open source che ti consente non solo di personalizzare il negozio online intorno alle tue necessità. Qui puoi strutturare un sito Web con centinaia di categorie e sottocategorie. Quindi migliaia di schede per la vendita.

E che necessitano di una sicurezza importante, anche se per gestire ogni aspetto hai bisogno di competenze e risorse nettamente superiori rispetto a WooCommerce. C'è da aggiungere che Magento è una piattaforma e-commerce specifica per il B2B con funzioni dedicate a questo mercato già integrate. Per questo spesso Magento è il CMS preferito.