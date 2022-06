Certificati SSL e ranking SEO

In questa lezione tratteremo l'importanza che rivestono i certificati SSL all'interno ranking SEO.

Come prima cosa daremo un accenno di che cos'è la SEO (Search Engine Optimization) per poi passare a delineare quali fattori di un sito Web, come la presenza di certificati SSL, possano determinarne un miglior posizionamento all'interno delle pagine dei risultati dei motori di ricerca.

Che cos'è la SEO

Il SEO è qualcosa che giornalmente ognuno di noi utilizza indirettamente quando sta cercando qualcosa all'interno di un motore di ricerca come Google.

Wikipedia definisce la SEO come quel

processo che influisce sulla visibilità di un sito Web o di una pagina Web nei risultati non a pagamento di un motore di ricerca, denominati risultati “naturali" o “organici".

In altre parole, la SEO permette ad un sito Web di essere trovato nei motori di ricerca in base a parole (keyword) e/o frasi pertinenti a ciò che questo offre.

Per capire come faccia un motore di ricerca a perlustrare i meandri di Internet e a valutare i diversi siti Web bisogna fare riferimento ad un'operazione che viene svolta, a grandi linee, dai cosiddetti Web crawler, ovvero software che analizzano i contenuti di una rete in modo metodico e del tutto automatizzato.

Per l'appunto, lo stesso Google utilizza i Web crawler per setacciare Internet e conservare nei propri database delle parole chiave.

I Web crawler però non sono gli unici strumenti adoperati dai motori di ricerca per la creazione e gestione di un ranking tra i diversi siti Web.

Infatti, oltre ai Web crawler vengono utilizzati dei particolari algoritmi che analizzano diversi fattori per determinare "l'importanza" di un sito Web.

Alcuni di questi sono:

la qualità dei contenuti;

il numero di backlink (altri siti Web che si collegano a quel particolare sito o pagina);

il posizionamento delle parole chiave all'interno del nome del dominio, dei titoli e dei contenuti;

la velocità del sito e l'ottimizzazione delle immagini.

Nel mercato altamente competitivo di oggi, riuscire a collocare un sito Web tra le prime posizioni di un motore di ricerca è più importante che mai e, con la presenza di miliardi di siti Web che si contendono l'attenzione dei motori di ricerca, ogni minimo fattore può fare un'enorme differenza.

I certificati SSL e il SEO

Ogni motore di ricerca considera un differente insieme di fattori prima di decidere il posizionamento dei siti Web nella pagina dei suoi risultati di ricerca. Google, per esempio, considera più di 200 fattori diversi prima di decidere il ranking di un sito Web.

Tra questi fattori, uno dei più importanti è la sicurezza del sito Web.

Viene da sé che più un sito Web è sicuro e più guadagnerà punteggio all'interno del ranking.

Come abbiamo visto nel corso di questa guida, i certificati SSL che rendono concreto il passaggio per un sito Web dal protocollo HTTP a HTTPS rivestono un ruolo di primaria importanza all'interno della sicurezza del sito Web stesso.

Come esempio chiarificatore, se due siti Web dovessero avere caratteristiche identiche, ma soltanto uno di questi fosse dotato di un certificato SSL, quest'ultimo si posizionerebbe sicuramente più in alto all'interno del ranking del motore di ricerca.

Certificati SSL gratuiti vs certificati a pagamento per in ottica SEO

Un'altra informazione importante riguarda il tipo di certificato SSL installato nel proprio sito.

Come abbiamo visto nelle scorse lezioni esistono diversi tipi di certificati SSL e potremmo chiederci se il tipo di certificato SSL installato faccia la differenza per il SEO.

La risposta è no e quindi qualsiasi certificato SSL installato produce lo stesso risultato. In altre parole il certificato SSL più economico (come quello gratuito ) vale quanto gli altri quando si parla di SEO.

A dimostrazione di quanto detto, Google già nel lontano 2015 aveva rivelato che quando i criteri di un sito Web corrispondono perfettamente a quelli di un altro, sono i certificati SSL a fare la differenza, indipendentemente dal loro tipo.

I browser Web preferiranno sicuramente il sito più sicuro, in modo che gli utenti possano rimanere protetti durante la loro navigazione.

Il 40% di tutti i risultati di ricerca visualizzati da Google contengono almeno un sito Web HTTPS e quindi un certificato SSL.

Chiaramente, è bene evidenziare il fatto che l'installazione di un certificato SSL nel vostro sito Web non lo renderà immediatamente visibile tra le prime pagine dei motori di ricerca; sicuramente lo aiuterà nel farlo salire nel ranking SEO, ma questa azione deve essere accompagnata da altre attività SEO, in parallelo all'installazione del certificato.

Una particolare attenzione deve andare, per esempio, ai backlink. Questo è uno dei tanti strumenti efficaci per guadagnare posizioni nel ranking SEO.

I crawler dei motori di ricerca analizzano la credibilità dei siti Web non solo attraverso i certificati di sicurezza, ma anche attraverso i backlink. Pertanto, è consigliabile abbinare diversi strumenti per migliorare la propria SEO.

La sicurezza richiede un maggiore impegno

Diversi Webmaster hanno segnalato una perdita nel ranking SEO e di traffico dopo la migrazione da HTTP a HTTPS con l'installazione di un certificato SSL.

Questo comportamento potrebbe scoraggiare alcuni gestori di siti Internet ma va fatto presente che l'implementazione dell'HTTPS è associata a una grande mole di lavoro: basti pensare al reindirizzamento di ogni URL.

Per tale motivo non bisogna disperare o evitare di eseguire questa importante migrazione, ma impegnarsi affinchè essa possa avvenire nel modo più completo e pulito possibile.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo analizzato l'importanza dei certificati SSL in ambito SEO.

I certificati SSL svolgono un ruolo importantissimo per far aumentare il ranking SEO di un sito Web e dato che i browser Web diventano ogni giorno più intelligenti, anche i siti Web devono adeguarsi per soddisfare i criteri di sicurezza richiesti.

Le aziende devono proteggere i propri utenti da possibili malintenzionati e la creazione di questa fiducia richiede tempo e risorse tecnologiche.

Per tale motivo il miglioramento della sicurezza informatica è premiato dal ranking SEO e perfino i CMS più popolari come WordPress richiedono l'installazione di certificati SSL per ottenere il passaggio al protocollo HTTPS.

Lo spostamento del World Wide Web verso il protocollo HTTPS è un must e il promuovere i siti Web dotati di un livello di sicurezza elevato, con una maggiore visibilità nei risultati dei motori di ricerca, è una chiara dimostrazione di questo necessario passaggio tecnologico.