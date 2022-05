Come ottenere un certificato SSL/TLS gratuito

Nelle lezioni precedenti abbiamo spiegato come i certificati SSL consentano ai siti Web di adottare il protocollo HTTPS che è nettamente più sicuro rispetto all'HTTP poiché permette di instaurare un canale di comunicazione che assicura non soltanto la cifratura dei messaggi, ma anche l'autenticazione tra i soggetti comunicanti.

Un certificato SSL è essenzialmente un file di dati ospitato nel server in cui risiede un sito Web. Al suo interno è presente la chiave pubblica del sito Web e informazioni ad esso correlate.

I dispositivi che comunicano con un server fanno riferimento a questo file per ottenere la chiave pubblica e verificare l'identità del server. La chiave privata verrà invece mantenuta sempre segreta e al sicuro.

Caratteristiche dei certificati SSL gratuiti

Affinché un certificato SSL sia valido deve essere rilasciato da un'autorità di certificazione (CA). Una CA è un'organizzazione esterna, una terza parte fidata, che genera e distribuisce certificati SSL.

La CA firmerà digitalmente il certificato con la propria chiave privata, in modo da permettere ai vari dispositivi di verificarne la paternità e quindi l'origine.

La maggior parte delle CA, in genere, richiede il pagamento di una determinata cifra per l'emissione di un certificato SSL. Esiste, però, una tipologia di certificati SSL che è gratuita e che ha lo scopo di rendere disponibile un certificato SSL, e quindi l'accesso all'HTTPS, per tutti i siti Web.

I certificati SSL gratuiti si dividono in due categorie:

Certificati autofirmati, quelli per i quali non è necessaria la firma di un'autorità di certificazione. Sono quindi firmati dall'emittente stesso.

Certificati firmati da un'autorità di certificazione (sottolineiamo il fatto che per quanto riguarda il livello di crittografia, un certificato SSL gratuito fornisce lo stesso livello di crittografia di quelli a pagamento).

La differenza principale tra un certificato a pagamento e uno gratuito risiede nel fatto che i certificati SSL gratuiti sono disponibili solo nella tipologia di Domain Validation (DV).

Maggiori informazioni circa le diverse tipologie di certificati SSL sono riportate nella prima lezione di questa guida.

I certificati DV sono utilizzati solo per fornire un livello di autenticazione base e in genere vengono utilizzati per piccoli siti Web e blog.

I certificati SSL gratuiti non prevedono le opzioni Organization Validation (OV) ed Extended Validation (EV). I certificati SSL a pagamento, al contrario, sono dotati delle opzioni OV ed EV, che sono spesso necessari per proteggere i siti Web aziendali di medie e grandi dimensioni.

Un'altra differenza importante, riguarda il livello di validazione attuato per i verificare i dati aziendali del proprietario di un sito Web prima di rilasciare un certificato.

I certificati gratuiti rilasciati da una CA vengono convalidati unicamente dall'identità del proprietario del sito, mentre nel caso dei certificati SSL a pagamento la verifica dell'identità del proprietario del sito Web è d'obbligo prima del rilascio.

Nel caso dei certificati OV ed EV, l'autorità di certificazione effettua una verifica molto approfondita dell'azienda richiedente.

I certificati a pagamento garantiscono per il proprietario un'assistenza completa 24 ore su 24 da parte delle autorità di certificazione o dai rivenditori di certificati. D'altra parte, i certificati gratuiti non godono di questo servizio.

Infine, i certificati SSL gratuiti forniti dalle CA sono rilasciati per periodi temporali predefiniti (in genere 30-90 giorni). Ne consegue che il proprietario del sito Web deve rinnovare il certificato SSL alla fine del periodo definito dalla CA.

I certificati a pagamento possono essere rilasciati invece per periodi più lunghi.

Dove trovare i certificati gratuiti SSL

Ottenere un certificato gratuito è molto semplice, chiunque può creare il proprio certificato SSL generando una coppia di chiavi pubblica-privata e includendo tutte le informazioni caratteristiche di un certificato SSL che riportiamo di seguito.

Il nome di dominio per cui viene emesso il certificato.

La persona, l'organizzazione o il dispositivo a cui è stato rilasciato.

L'autorità di certificazione che lo ha rilasciato.

La firma digitale dell'autorità di certificazione.

Sottodomini associati.

Data di emissione del certificato.

Data di scadenza del certificato.

La chiave pubblica (la chiave privata viene mantenuta segreta).

Il problema di questo primo approccio, però, è che non è presente alcuna autorità esterna che possa verificare che il server di origine sia quello che si dichiara di essere.

I browser attuali comunque non considerano affidabili i certificati autofirmati e possono contrassegnare i siti che ne sono provvisti come "non sicuri", nonostante la presenza dell' https:// nell'URL.

Per tale motivo, qualora si volesse adoperare un certificato SSL gratuito, sarebbe auspicabile utilizzare siti Web che eroghino tale servizio come per esempio

Let's Encrypt: Let's Encrypt è un progetto a cui collabora la Linux Foundation ed è una nuova autorità di certificazione sponsorizzata da Mozilla, Akamai, SiteGround, Cisco, Facebook, ecc. che offre un certificato SSL/TLS gratuito.

è un progetto a cui collabora la Linux Foundation ed è una nuova autorità di certificazione sponsorizzata da Mozilla, Akamai, SiteGround, Cisco, Facebook, ecc. che offre un certificato SSL/TLS gratuito. SSL For Free: SSL For Free utilizza in backend il servizio di Let's Encrypt per fornire un certificato. È gratuito al 100% e i certificati vengono rilasciati in pochi minuti.

utilizza in backend il servizio di Let's Encrypt per fornire un certificato. È gratuito al 100% e i certificati vengono rilasciati in pochi minuti. ZeroSSL: con ZeroSSL è possibile ottenere un certificato SSL gratuito in pochi minuti. Si inizia inserendo i dati richiesti e si ultima il tutto con un rapido processo di verifica. Il certificato gratuito erogato ha una validità di 90 giorni ed è possibile ottenere fino a 3 certificati gratuiti.

è possibile ottenere un certificato SSL gratuito in pochi minuti. Si inizia inserendo i dati richiesti e si ultima il tutto con un rapido processo di verifica. Il certificato gratuito erogato ha una validità di 90 giorni ed è possibile ottenere fino a 3 certificati gratuiti. Cloudflare: Cloudflare è una società che protegge e garantisce l'affidabilità di molti siti popolari, tra cui Reddit, Yelp, Mozilla, StackOverflow, ecc. Esso eroga per tutti i sui clienti, anche per quelli che possiedono il piano gratuito, dei certificati SSL gratuiti.

Ottenere un certificato con SSL For Free

Tra i siti Web sopra elencati, mostriamo come ottenere un certificato SSL gratuito mediante il servizio offerto da SSL For Free.

Rechiamoci su https://www.sslforfree.com. Nella barra di testo inseriamo il nome del dominio del nostro sito Web, ad esempio "www.provaprova.it" e clicchiamo il pulsante "Create Free SSL Certificate". A questo punto dovrete registrarvi al sito. Dopo aver completato la registrazione, vi ritroverete davanti alla dashboard di SSL For Free. Cliccate sul pulsante "New Certificate". Inserite nuovamente il vostro dominio e cliccate su "Validy". Selezionate 90-Day Certificate (molto importante, perchè è questa l'opzione che vi permetterà di generare un certificato gratuito). Completate gli step rimanenti per ottenere il certificato gratuito.

Conclusioni

In questa lezione abbiamo studiato le caratteristiche dei certificati gratuiti, le loro differenze con quelli a pagamento e come ottenerne uno tramite il servizio gratuito SSL For Free.

Nelle prossime continueremo ad analizzare SSL e in particolare il protocollo HTTPS.