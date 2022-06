Rimozione App, font, lingue e gestione upgrade

Nella precedente lezione abbiamo mostrato come installare e configurazione Apt-fast in modo tale da velocizzare le operazioni di download dei pacchetti software e rendere il workflow dell'utente più snello.

Traduzioni, font e prestazioni

Oggi invece ci focalizzeremo sulla gestione del parco applicazioni e su come rimuovere in modo rapido pacchetti linguistici e font inutilizzati.

Su Ubuntu è possibile trovare out-of-the-box numerose traduzioni dei software e dei tool di sistema, questo per assicurare che gli utenti di ogni regione geografica possano trovarsi a loro agio con la distribuzione senza dover conoscere per forza l'Inglese che è l'idioma di riferimento del team di Canonical.

Tali pacchetti non sono però utili a tutti o comunque non è strettamente necessario averne più di due, Italiano ed Inglese, installati contemporaneamente nel sistema, anche perché è molto probabile che non avremo mai bisogno delle traduzioni in Francese o in Spagnolo delle interfacce delle utility, o magari del browser, che utilizziamo quotidianamente.

Questi language package occupano inoltre spazio su disco e possono arrivare anche a pesare centinaia di megabyte.

Si tratta quindi di una quantità non indifferente di dati che, sostanzialmente, non hanno una vera utilità. Oltretutto spesso, quando si installa un programma o si avvia un aggiornamento del sistema, tali pacchetti vengono riscaricati perché è presente un aggiornamento o una nuova traduzione.

Ciò comporta un rallentamento delle operazioni del package manager oltre ad una dilatazione delle tempistiche di download.

Proprio per tali motivazioni gli utenti si ritrovano non di rado a disinstallare i language package non essenziali e a configurare il sistema in modo tale da ignorare qualsiasi altro linguaggio che non sia quello impostato di default su Ubuntu.

Questa scelta permette non solo di risparmiare spazio su disco ma anche di ottimizzare le operazioni di APT (Advanced Packaging Tool), il package manager di riferimento di Ubuntu, che non dovendo gestire pacchetti multilingua può completare i task in modo più rapido, senza dove verificare ogni volta la disponibilità di una traduzione per ogni applicativo installato nel sistema.

Un discorso simile è applicabile anche ai font presenti su Ubuntu. La distribuzione ne include diversi ma l'utente può scaricarne altri quando è necessario.

Spesso però capita che un font rimanga nel sistema anche quando non viene più utilizzato e questo può comportare un rallentamento delle prestazioni del computer visto che ad ogni reboot Ubuntu dovrà occuparsi di ricaricarli andando ad intaccare preziose risorse della CPU.

Inoltre i font, cosi come tutti i dati presenti nel sistema, occupano spazio, quindi è sempre bene rimuovere quelli che non servono più per le nostre attività quotidiane in modo tale da evitare di intasare il disco fisso.

Rimuovere i pacchetti linguistici inutilizzati

La disinstallazione delle localizzazioni dell'interfaccia di sistema e dei pacchetti software può essere eseguita in modo molto semplice anche dagli utenti alle prime armi che hanno appena eseguito la migrazione ad Ubuntu.

Il team della distribuzione ha infatti sviluppato una comodissima utility che permette di gestire, installare o disinstallare tutte le lingue disponibili nel sistema.

Questo tool si chiama "Supporto lingue" e, come accennato, è disponibile fin dall'installazione di Ubuntu.

Dunque per eliminare tutti i language package extra presenti su Ubuntu rechiamoci nella sezione "Attività" collocata in alto a sinistra sul Desktop. Successivamente digitiamo nel campo di testo della funzione di ricerca la stringa "Supporto lingue" e clicchiamo sull'icona blu e bianca del programma.

Si aprirà così una nuova finestra del software. Arrivati a questo punto selezioniamo l'opzione chiamata "Installa/Rimuovi lingue" per visualizzare tutte le lingue disponibili nei repository di Ubuntu oltre a quelle presente nel nostro sistema che saranno indicate con una casella spuntata sotto la voce "Installata".

Sfogliamo l'intera lista alla ricerca di tutte le localizzazioni di cui non abbiamo bisogno e deselezioniamo la spunta di fianco alla voce corrispondente. Ora clicchiamo sull'opzione "Applica" per eseguire la rimozione dei language package.

La disinstallazione dei pacchetti dovrebbe durare solo un paio di minuti. Ultimato il processo potremo cliccare su "Chiudi" e avremo terminato.

Per sincerarci che il tutto sia andato a buon fine eseguiamo anche un riavvio di Ubuntu cosi da eliminare ogni possibile localizzazione rimasta all'interno della memoria RAM.

Rimuovere i font inutilizzati per ottimizzare il sistema

Eliminare i font di troppo da Ubuntu è semplicissimo. Per farlo non bisogna avere conoscenze particolari. Dunque rechiamoci nella sezione "Attività" presente in alto a sinistra sul Desktop e digitiamo nel box di ricerca la parola "Caratteri" oppure "Font".

Adesso clicchiamo nell'icona bianca e nera del programma chiamato "Caratteri" per visualizzare una lista completa dei font presenti nel sistema.

Purtroppo da tale programma non possiamo eliminare direttamente i caratteri installati ma dovremo spostarci sull'Ubuntu Software Center oppure utilizzare Nautilus, il file manager di riferimento della distribuzione, con i privilegi di utente root.

Dunque torniamo su "Attività" e cerchiamo "Ubuntu Software Center", a questo punto si aprirà lo store della distribuzione.

Tramite la funzione di ricerca presente in alto a sinistra possiamo cercare manualmente il nome del font che desideriamo eliminare. Successivamente clicchiamo sulla sua voce ed infine sull'opzione "Rimuovi" per cancellarlo.

Oppure, come accennato, possiamo agire in maniera tradzionale ed eliminare manualmente i file dei caratteri presenti nella root directory. Quindi tramite la sezione "Attività" cerchiamo "Terminale" e selezioniamo l'icona corrispondente.

Nella nuova finestra della shell digitiamo:

sudo nautilus

Si aprirà il file manager e a questo punto dovremo recarci nella directory /usr/share/fonts dove potremo trovare tutti i font installati.

Per disinstallarli basta cliccare su di essi con il tasto destro del mouse ed usare l'opzione "Sposta nel cestino".

Non appena avremo finito di eliminare i caratteri che desideriamo chiudiamo Nautilus e nella finestra del terminale e scriviamo tale comando per aggiornare la cache dei font di Ubuntu:

sudo fc-cache -fv

Finita tale operazione riavviamo Ubuntu per essere certi che le nostre modifiche siano andate a buon fine.