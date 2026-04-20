Editor, Agent Manager e interfaccia di sviluppo in Antigravity

In questa lezione entriamo finalmente nel cuore operativo di Antigravity, ovvero nell’ambiente in cui passiamo la maggior parte del nostro tempo quando lavoriamo con gli agenti: l’Editor, l’Agent Manager e, più in generale, l’interfaccia di sviluppo che funge da punto di incontro tra codice, agenti e artifacts.

Dopo aver compreso come funzionano i task, i workflow e gli artifacts, è fondamentale capire dove tutto questo prende forma concreta durante il lavoro quotidiano. Antigravity non è semplicemente un IDE con funzionalità di AI integrate. È pensato come un vero e proprio control panel per lo sviluppo agentico, in cui l’interfaccia non serve solo a scrivere codice, ma a osservare, guidare e coordinare il lavoro degli agenti in modo consapevole.

L’Editor di Antigravity come spazio di collaborazione

L’Editor di Antigravity è il luogo in cui il codice, gli artifacts e le azioni degli agenti convivono. A differenza di un editor tradizionale, qui non siamo mai soli: ogni file, ogni modifica e ogni commento può essere il risultato diretto di un’azione agentica o di una nostra decisione esplicita. Quando apriamo un file nell’Editor non stiamo semplicemente visualizzando del codice. Stiamo osservando un contesto che può essere:

analizzato dagli agenti;

modificato in modo controllato;

collegato a task e artifacts specifici.

L’Editor diventa quindi il punto di convergenza tra intenzione, pianificazione ed esecuzione.

Uno degli aspetti più importanti dell’Editor di Antigravity è il modo in cui vengono gestite le modifiche prodotte dagli agenti. Essi non applicano cambiamenti in modo silenzioso o opaco: ogni modifica è visibile, tracciabile e contestualizzata. Quando un agente propone una modifica vediamo chiaramente quali file sono coinvolti, possiamo esaminare le differenze riga per riga, accettare, rifiutare o modificare ulteriormente il codice.

Questo approccio ci permette di mantenere un controllo simile, e spesso superiore, a quello che avremmo in una code review tradizionale. Con il vantaggio che il “collaboratore” è sempre disponibile a spiegare le proprie scelte e ad adattarle in tempo reale.

Il legame tra Editor e Artifacts in Antigravity

Uno degli aspetti che rendono l’Editor di Antigravity realmente distintivo è la sua integrazione nativa e continua con gli artifacts. L’Editor non è pensato come uno spazio isolato in cui il codice “appare” a posteriori, ma come il punto in cui il lavoro dell’agente viene messo costantemente in relazione con il contesto che lo ha generato.

Non dobbiamo quindi ricostruire a memoria il perché di una modifica o andare a cercare altrove le decisioni che l’hanno motivata: il codice che stiamo osservando è direttamente collegato agli artifacts, come la task list o il piano di implementazione, che ne raccontano l’origine e l’intenzione.

Grazie a questa continuità tra Editor e artifacts, il primo assume un ruolo che va ben oltre la semplice scrittura o modifica del codice. Diventa uno strumento di verifica costante, di revisione consapevole e di audit del lavoro svolto. Ci permette inoltre di mantenere sempre il controllo sul “come” e sul “perché” delle scelte tecniche, e non solo sul loro risultato finale.

L’Agent Manager: orchestrare il lavoro degli agenti

Se l’Editor rappresenta lo spazio in cui osserviamo e revisioniamo il risultato del lavoro, l’Agent Manager è il livello di controllo attraverso cui governiamo l’intero sistema di agenti. È qui che prendiamo una visione d’insieme del nostro workspace dal punto di vista agentico, vedendo quali agenti sono disponibili, quali sono attivi e quale ruolo stanno svolgendo in un determinato momento.

Ogni agente viene presentato come un’entità distinta, con un proprio contesto operativo, una configurazione specifica e uno stato ben definito, che ci permette di capire immediatamente come sta contribuendo al lavoro complessivo. All’interno dell’Agent Manager possiamo osservare lo stato dei task in tempo reale. Questo include informazioni come:

se un task è in fase di pianificazione;

se è in esecuzione;

se è in attesa di revisione o approvazione;

se è stato completato o bloccato.

Questa visibilità è fondamentale quando lavoriamo su progetti complessi o con più agenti in parallelo. Invece di affidarci a supposizioni, possiamo sempre sapere cosa sta succedendo e perché.

La visibilità continua ci consente di evitare sovrapposizioni, conflitti o lavori ridondanti, soprattutto quando operiamo con più agenti in parallelo. Allo stesso tempo, abbiamo la possibilità di intervenire direttamente sul ciclo di vita delle attività: possiamo avviare nuovi task assegnandoli all’agente più adatto, interrompere un’esecuzione che sta prendendo una direzione non corretta o riassegnare un’attività a un altro agente quando cambiano le priorità o il contesto del progetto.

Configurare il comportamento degli agenti

Un aspetto centrale dell’Agent Manager, come descritto nella documentazione ufficiale, è la possibilità di configurare il comportamento degli agenti in modo esplicito. Possiamo influenzare il modo in cui un agente affronta i task, il livello di autonomia che gli viene concesso, il tipo di output che ci aspettiamo e il grado di interazione richiesto con artifacts e approvazioni umane.

Questo rende l’Agent Manager non solo uno strumento di monitoraggio, ma un vero e proprio punto di configurazione strategica del lavoro agentico. In questo senso, l’Agent Manager funziona come una cabina di regia. Non esegue direttamente il lavoro, ma coordina, supervisiona e armonizza l’azione degli agenti, permettendoci di mantenere sempre il controllo su chi sta facendo cosa, perché lo sta facendo e in che modo.

È proprio questa capacità di orchestrazione consapevole che consente ad Antigravity di scalare dal singolo task sperimentale a flussi di lavoro complessi e strutturati, mantenendo trasparenza, controllo e qualità lungo tutto il processo di sviluppo.

Conclusioni

Con l’Editor e l’Agent Manager, Antigravity ridefinisce il concetto di ambiente di sviluppo. Non si tratta più solo di scrivere codice ma di coordinare intelligenze, mantenere visibilità sul processo e costruire software in modo collaborativo, trasparente e verificabile.

In questa lezione abbiamo visto come l’interfaccia di sviluppo diventi il luogo in cui codice, agenti e artifacts si incontrano, e come l’Agent Manager ci permetta di orchestrare il lavoro in modo consapevole. Nella prossima lezione completeremo il quadro esplorando il Browser Subagent, gli strumenti e i meccanismi di sicurezza, chiudendo il cerchio su come Antigravity può essere integrato in modo efficace e sicuro nel nostro flusso di sviluppo quotidiano.